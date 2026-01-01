10 curiosità su Amiga 500 (4 di 10)

Deluxe Paint e l'eredità artistica digitale

L'Amiga 500 è stata la culla della moderna pixel art e della grafica computerizzata professionale, grazie soprattutto a un software: Deluxe Paint (DPaint) della Electronic Arts. Prima che Photoshop diventasse lo standard industriale, DPaint era lo strumento definitivo per artisti e animatori. Grazie alle modalità grafiche uniche dell'Amiga, come la modalità HAM (Hold-And-Modify) che permetteva di visualizzare tutti i 4096 colori contemporaneamente, gli artisti potevano creare immagini fotorealistiche che sembravano provenire dal futuro. DPaint introdusse concetti che oggi usiamo quotidianamente, come i pennelli personalizzati, le animazioni a cicli di colore e l'uso dei gradienti. Molti dei più grandi studi di videogiochi, da LucasArts a Sierra, utilizzavano l'Amiga per disegnare gli asset dei loro titoli, che venivano poi convertiti per altre piattaforme. Persino il mondo del cinema e della TV fu colpito: sigle televisive, effetti speciali a basso budget e grafiche per i telegiornali venivano spesso realizzati su Amiga 500 dotate di schede di espansione video. La facilità con cui si poteva passare dal disegno all'animazione rese l'A500 la scelta obbligata per chiunque avesse velleità artistiche, creando una generazione di creativi che avrebbero poi costruito l'industria digitale moderna. Senza Deluxe Paint e l'A500, il linguaggio visivo dei videogiochi degli anni '90 sarebbe stato infinitamente più povero e meno colorato.