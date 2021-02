Game Division: vi presentiamo UpClose, più contenuti originali per la community

Da quando Game Division è nata abbiamo lavorato a testa china per capire come migliorare dal punto di vista editoriale e creativo. Spesso si sono fatti degli errori e molto probabilmente ne arriveranno altri, fondamentali per avere feedback e opinioni da parte della community. Da parte vostra.

Negli ultimi mesi abbiamo però riflettuto sull’andamento generale: volevate più contenuti originali, più speciali e pezzi esclusivi, una cosa su cui ci siamo sempre trovati d’accordo, ma che avevamo bisogno di evolvere in qualcosa di più importante, così da dare voce non solo ai nostri redattori, ma anche alle vostre idee.

Per questo nasce ufficialmente UpClose, un’idea che verrà impressa su tutti i contenuti originali Game Division, dalle guide, ai raccoglitori d’informazione esclusivi, fino a rubriche, editoriali e speciali.

UpClose non è soltanto un logo, è una certificazione di qualità e importanza. Dove vedrete UpClose, saprete che starete per leggere qualcosa di importante, dove l’autore ci ha messo cuore, anima e tempo.

Questo. insieme alla rivisitazione estetica di Anteprime e Recensioni, si pone per essere una base importante nella ricerca qualitativa che continuerà in tutto il 2021. Un anno che promette l’arrivo di diverse iniziative, atte a migliorare l’interazione con chi ci segue e con chi vuole comunicare con noi.

Perché UpClose? Cosa significa? UpClose simboleggia la vicinanza con il lettore e i grandi nomi del settore. Marchio di riconoscibilità immediata dell’offerta unica della redazione di Game Division. L’idea è nata per comunicare al meglio, al lettore, la volontà di presentare un pezzo originale in tutto e per tutto. In inglese il termine significa letteralmente “Da vicino”, un modo semplice per offrire uno sguardo ravvicinato a qualcosa di importante.

Già nel 2020 iniziammo con le recensioni delle due console next-gen PS5 e Xbox Series X, le uniche due review, in Italia, ad essere complete sia dal punto di vista contenutistico sia da quello tecnico e stilistico, con immagini create ad hoc per raggiungere l’obiettivo: informare il consumatore, con qualità e competenza.

Sempre a proposito di questo, le notizie continueranno ad essere fondamentali al fine di comunicare alla community gli ultimi avvenimenti del mercato, ma anche raccontare curiosità dal mondo dei videogiochi. La promessa è di aumentarne la qualità, giorno dopo giorno.Largo spazio agli sviluppatori, in particolar modo a quelli indipendenti, così da dare voce a chi lavora realmente nel settore e chi si impegna nel realizzare una delle nostri grandi passioni: i videogiochi.

Di seguito potete trovare alcuni esempi stilistici inediti pensati da Alessandro Palladino. La creatività per noi è tutto, così come la libertà d’espressione da parte dei collaboratori.

Nei prossimi mesi verranno fatti altri annunci proprio in merito alle diverse novità a cui stiamo lavorando. Ci auguriamo che voi possiate seguirci in questa grande avventura, anche nel futuro prossimo.