Dopo aver esplorato le potenziali criticità nell'articolo "I 5 motivi per cui non acquistare Steam Deck", che ha prevedibilmente acceso il dibattito tra i fedelissimi di questa innovativa macchina da gioco "portatile" (e sì, l'uso delle virgolette rimane una scelta ponderata, data la sua natura ibrida), è giunto il momento di capovolgere la medaglia.

Vogliamo ora analizzare le ragioni che potrebbero spingervi verso l'acquisto di Steam Deck. Questo approfondimento racconta tutte le caratteristiche che ci hanno positivamente colpito, o più ampiamente, del potenziale che questo dispositivo porta con sé. È fondamentale ribadire un concetto chiave: la validità di un giudizio è spesso soggettiva, strettamente legata alle abitudini personali e alle aspettative individuali, quindi fate le vostre valutazione di conseguenza.

Così come nel precedente articolo abbiamo cercato di fornire indicazioni il più possibile obiettive e contestualizzate, vi invitiamo anche in questa disamina a confrontare ogni punto con le vostre specifiche esigenze, ponderando l'importanza relativa di ciascun aspetto nella vostra personale equazione videoludica.

1. È un vero e proprio computer, non solo una console

La distinzione fondamentale, quella che pone Steam Deck su un piano differente rispetto a console portatili tradizionali (qui trovate la nostra guida alle migliori console portatili) come Nintendo Switch o la compianta PS Vita, risiede nella sua essenza: Steam Deck è un computer portatile a tutti gli effetti, mascherato da console. Questa natura "PC" comporta una serie di implicazioni, alcune delle quali potrebbero essere percepite come difetti da chi cerca un'esperienza utente blindata e ultra-semplificata, ma che per molti altri rappresentano pregi inestimabili. Il vantaggio più eclatante è la libertà quasi illimitata: con Steam Deck, potete teoricamente fare tutto ciò che la vostra fantasia tecnologica suggerisce.

Mentre una console con software proprietario, come la Switch, opera all'interno di un ecosistema chiuso e meticolosamente controllato dal produttore, Steam Deck spalanca le porte. In un ambiente chiuso, gli sviluppatori possono ottimizzare i loro titoli in maniera chirurgica per l'hardware specifico, garantendo prestazioni massime, interfacce utente su misura e una perfetta integrazione con i sistemi di controllo. Questo è un indubbio vantaggio in termini di pulizia dell'esperienza e accessibilità immediata.

Tuttavia, questa chiusura implica anche severe limitazioni: l'utente è vincolato alle funzionalità previste dalla casa madre, senza possibilità di personalizzazione profonda o di utilizzo alternativo del dispositivo. "Craccare" una console come la Switch, sebbene tecnicamente possibile, è un'operazione complessa, non alla portata di tutti, e che si muove in una zona grigia dal punto di vista legale, sconfinando spesso nell'illegalità.

Steam Deck, al contrario, abbatte molte di queste barriere. Basata su SteamOS, una distribuzione Linux derivata da Arch, offre di base un ambiente desktop (accessibile tramite una semplice opzione nel menu di sistema) che trasforma la console in un piccolo PC. Da qui, le possibilità si moltiplicano: potete installare un sistema operativo alternativo come Windows, sbloccando l'accesso a un ecosistema software ancora più vasto, inclusi giochi e applicazioni non compatibili nativamente con Linux o Proton (il layer di compatibilità di Valve).

Potete installare browser web completi, suite per la produttività, software di editing multimediale leggero, client per altre piattaforme di gioco come Epic Games Store o GOG, e persino strumenti di sviluppo. La piattaforma è aperta alle mod, sia a livello software, con la comunità che costantemente rilascia tweak, utility e personalizzazioni, sia, con le dovute cautele e competenze, a livello hardware. Alcuni utenti si sono già cimentati nella sostituzione dell'SSD interno con modelli più capienti o performanti, sebbene ciò richieda una certa manualità e invalidi la garanzia.

Questa flessibilità rende Steam Deck il terreno di gioco ideale per gli "smanettoni", per gli appassionati di tecnologia che amano sperimentare, personalizzare e spingere i propri dispositivi oltre i limiti previsti dal produttore. Ma non si tratta di un appello esclusivo ai soli esperti. Grazie alla vasta quantità di guide dettagliate, tutorial video e comunità online estremamente attive e disponibili (come subreddit dedicati o forum specializzati), anche gli utenti meno avvezzi al modding o all'ambiente Linux possono essere guidati passo dopo passo nell'installazione di nuove applicazioni, nell'ottimizzazione delle prestazioni o nella personalizzazione dell'interfaccia.

La presenza di Proton, in particolare, è una testimonianza dell'impegno di Valve nel rendere l'esperienza PC su Linux il più fluida possibile, traducendo al volo le chiamate DirectX di Windows in Vulkan, con risultati spesso sorprendenti in termini di compatibilità e prestazioni per gran parte della libreria Steam. Certo, qualche titolo ostico o con anti-cheat particolarmente invasivi potrebbe ancora presentare problemi, ma il progresso è costante e tangibile. Questa natura camaleontica, questa capacità di trasformarsi da console portatile plug-and-play a un versatile mini-PC, è forse la sua caratteristica più distintiva e affascinante.

2. Un paradiso tascabile per gli amanti del retrogaming

Una conseguenza diretta e apprezzata della sua natura di computer aperto è la trasformazione di Steam Deck (piattaforma acquistabile su Amazon) in una delle macchine da retrogaming più potenti e versatili oggi disponibili. Nel nostro precedente articolo, avevamo sollevato una leggera perplessità, suggerendo che dedicare un hardware così capace esclusivamente al retrogaming potesse sembrare quasi uno "spreco" delle sue potenzialità con i titoli moderni. Non ritrattiamo completamente quella sensazione – la potenza c'è e si vede anche con giochi AAA – ma riconosciamo con altrettanta convinzione che le priorità e le passioni videoludiche sono quanto mai variegate. Per una nutrita schiera di appassionati, il retrogaming non è un semplice passatempo, ma una vera e propria vocazione, un modo per riscoprire capolavori del passato o esplorare ere videoludiche mai vissute. E per costoro, Steam Deck si configura come una soluzione quasi definitiva.

La facilità con cui è possibile installare un'ampia gamma di emulatori è notevole, soprattutto grazie a strumenti all-in-one come EmuDeck. Questo applicativo, installabile in modalità Desktop, automatizza il download, l'installazione e la configurazione di decine di emulatori, integrandoli elegantemente con l'interfaccia di SteamOS. In pochi passaggi, ci si ritrova con una macchina capace di far girare giochi per Atari, NES, SNES, Mega Drive, PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast, e spingendosi fino a console più esigenti come GameCube, Wii, PlayStation 2 e persino, con risultati variabili e un maggiore impegno nella configurazione, Xbox e Wii U. La potenza della APU AMD custom di Steam Deck permette a molti di questi emulatori di girare con prestazioni eccellenti, spesso consentendo l'upscaling della risoluzione nativa, l'applicazione di filtri grafici per migliorare l'immagine o l'utilizzo di funzionalità avanzate come i save state e il rewind.

La possibilità di caricare le ROM tramite una scheda MicroSD esterna è un altro enorme vantaggio, permettendo di gestire librerie di retrogiochi anche molto vaste senza intaccare lo spazio di archiviazione interno, solitamente riservato ai titoli PC più moderni e pesanti. I controlli integrati di Steam Deck, con i loro doppi trackpad, stick analogici, D-pad e pulsanti dorsali, offrono una flessibilità incredibile per mappare i layout originali di una miriade di controller storici. Inoltre, la possibilità di creare e condividere profili di controllo personalizzati tramite la comunità Steam arricchisce ulteriormente l'esperienza. Lo schermo da 7 pollici, con la sua buona resa cromatica e luminosità, si presta magnificamente a ridare vita ai pixel del passato.

È tuttavia cruciale, quando si parla di retrogaming ed emulazione, affrontare la questione legale. La tematica delle ROM è sempre delicata. L'utilizzo di emulatori è generalmente legale (qui approfondiamo), ma il download e l'utilizzo di ROM di giochi che non si possiedono fisicamente nella loro versione originale costituisce una violazione del copyright nella maggior parte delle giurisdizioni. È quindi fondamentale approcciarsi a questo mondo con consapevolezza e responsabilità, assicurandosi di operare nel rispetto delle leggi vigenti. Per chi desidera esplorare il retrogaming in modo completamente legale, esistono raccolte ufficiali di classici disponibili su Steam o altre piattaforme, che possono essere giocate nativamente su Steam Deck. Indipendentemente da ciò, la capacità tecnica di Steam Deck di diventare un vero e proprio cabinato arcade tascabile è indiscutibile e rappresenta un richiamo fortissimo per chiunque abbia a cuore la storia del videogioco.

3. La compagna ideale per il giocatore PC

Se il vostro DNA videoludico è indissolubilmente legato all'ecosistema PC, se la vostra libreria Steam trabocca di titoli accumulati negli anni e se, pur amando la potenza e la precisione della vostra postazione fissa con mouse e tastiera, desiderate ardentemente la possibilità di staccarvi dalla scrivania senza rinunciare ai vostri giochi preferiti, allora Steam Deck si presenta non come un'alternativa, ma come una naturale estensione del vostro mondo. La sinergia con l'ecosistema Steam è, ovviamente, il suo cavallo di battaglia. La funzione di sincronizzazione dei salvataggi tramite Steam Cloud è una manna dal cielo: iniziare una partita sul PC desktop, salvare e riprenderla esattamente da dove l'avevate interrotta su Steam Deck mentre siete comodamente sprofondati in poltrona, o durante un viaggio in treno, è un'esperienza che, una volta provata, diventa per molti irrinunciabile.

Questo scenario si rivolge a una categoria specifica di giocatori PC: coloro che, pur apprezzando la superiorità grafica e la fluidità che un PC da gioco di fascia alta può offrire, non disdegnano l'uso del joypad e sono disposti a scendere a qualche compromesso in termini di dettaglio visivo e frame rate in cambio della portabilità.

Se siete puristi del mouse e della tastiera al punto da considerare eretico qualsiasi altro sistema di input, allora il fascino di Steam Deck potrebbe svanire rapidamente, sebbene sia importante ricordare che, essendo un PC, nulla vieta di collegare mouse e tastiera esterni, magari tramite un dock, per un'esperienza più tradizionale quando la situazione lo consente. Ma per chi ha imparato ad apprezzare la comodità del controller, specialmente per generi come action, platform, giochi di guida o RPG in terza persona, Steam Deck offre un'ergonomia ben studiata e controlli di buona qualità.

Certo, è necessario essere realisti riguardo alle prestazioni. L'hardware di Steam Deck, per quanto ottimizzato, è paragonabile a quello di un notebook di qualche anno fa, non a una macchina da guerra con una RTX di ultima generazione.

Questo significa che per i titoli AAA più recenti e graficamente esigenti, dovrete accettare di giocare con impostazioni grafiche medio-basse e puntare a un frame rate che si attesta spesso sui 30-40 FPS, a volte anche meno con i titoli più pesanti. Tuttavia, la risoluzione nativa dello schermo (1280x800) aiuta a mascherare la riduzione dei dettagli e, su un display di quelle dimensioni, l'esperienza rimane godibile. Per i titoli più datati o meno esigenti, invece, Steam Deck può regalare soddisfazioni, raggiungendo i 60 FPS con impostazioni grafiche più elevate.

Valve e la community lavorano costantemente per ottimizzare le prestazioni dei giochi, con profili energetici personalizzabili e strumenti come FSR (FidelityFX Super Resolution) di AMD che aiutano a migliorare il rapporto tra qualità visiva e fluidità. La possibilità di portare con sé l'intera libreria Steam, o una buona parte di essa, durante le vacanze o i viaggi di lavoro, senza l'ingombro di un laptop tradizionale, è un lusso che molti PC gamer hanno sempre sognato.

4. Il costo ridotto dei giochi PC

Un aspetto che spesso passa in secondo piano quando si confrontano piattaforme di gioco, ma che ha un impatto significativo sul budget a lungo termine di un videogiocatore, è il costo dei giochi stessi. Se mettiamo a confronto diretto il prezzo medio dei titoli per Nintendo Switch (disponibile, per inciso, tramite vari canali di acquisto online e fisici) con quello dei giochi per PC, la bilancia pende in maniera schiacciante a favore di questi ultimi. Il mercato PC è caratterizzato da una concorrenza vivace tra diverse piattaforme di distribuzione digitale – Steam in primis, ma anche GOG, Epic Games Store, Humble Bundle, Fanatical, Green Man Gaming e molti altri – che si traduce in saldi frequenti e spesso molto aggressivi. Le offerte stagionali di Steam (saldi estivi, invernali, autunnali, primaverili) sono ormai leggendarie, permettendo di acquistare titoli anche recenti con sconti del 50%, 75% o addirittura superiori.

Oltre ai saldi, il mondo PC pullula di opportunità per risparmiare: i bundle di giochi (come quelli proposti da Humble Bundle, dove con una piccola cifra si ottengono molteplici titoli, spesso devolvendo parte del ricavato in beneficenza), i giochi offerti gratuitamente a rotazione (Epic Games Store è noto per questa pratica), e le chiavi di gioco acquistabili legalmente da rivenditori autorizzati a prezzi competitivi. Di conseguenza, a parità di spesa, la quantità e la varietà di giochi che un utente Steam Deck può acquistare e giocare è esponenzialmente superiore rispetto a quanto ottenibile, ad esempio, su Switch, specialmente se si considerano i titoli multipiattaforma, che su console tendono a mantenere prezzi più elevati per periodi più lunghi.

Inoltre, c'è un vantaggio non trascurabile: quando acquistate un gioco per PC sulla piattaforma Steam, quel gioco è automaticamente disponibile per essere giocato su Steam Deck, senza costi aggiuntivi. La vostra libreria è unificata. Questo concetto si estende ulteriormente se si considera la possibilità, come accennato, di installare altri launcher o persino Windows su Steam Deck, aprendo le porte anche alle librerie di giochi accumulate su altre piattaforme PC o ai servizi in abbonamento come PC Game Pass (quest'ultimo, con l'installazione di Windows, diventa pienamente accessibile). La possibilità di accedere a un catalogo potenzialmente vastissimo di giochi, molti dei quali acquistati nel corso degli anni a prezzi stracciati, rende Steam Deck un dispositivo dal valore percepito estremamente alto per chi ha già un solido background da PC gamer. Anche per i nuovi arrivati, la prospettiva di costruire una libreria di qualità spendendo significativamente meno rispetto al mondo console è un incentivo potente.

5. Il luogo ideale per giocare ai titoli indie

Il panorama videoludico attuale è incredibilmente ricco di creatività portata dagli sviluppatori indipendenti. I giochi indie, spesso caratterizzati da concept originali, meccaniche di gioco uniche, stili artistici distintivi e narrazioni toccanti, rappresentano una fetta sempre più importante e apprezzata del mercato. E se ci si chiede quale sia la piattaforma d'elezione per la stragrande maggioranza degli sviluppatori indie, la risposta è quasi univocamente il PC. Moltissimi team di sviluppo, dai singoli creatori ai piccoli studi, scelgono il PC come piattaforma di lancio primaria per le loro creazioni.

I motivi sono molteplici: barriere all'ingresso generalmente più basse rispetto al mondo console (in termini di costi di sviluppo, certificazioni e accesso ai devkit), una maggiore libertà creativa, la possibilità di interagire direttamente con la propria community attraverso forum e social media, e l'accesso a modelli di pubblicazione flessibili come l'Early Access su Steam, che permette di finanziare lo sviluppo e raccogliere feedback prezioso durante le fasi cruciali del progetto.

Solo successivamente, e spesso solo per i titoli che ottengono un successo significativo, una parte di questi giochi indie viene portata anche su altre piattaforme come Switch, PlayStation o Xbox. Di conseguenza, se siete appassionati di perle nascoste, di esperienze videoludiche che osano discostarsi dai canoni dei blockbuster AAA, Steam Deck si configura come la console portatile definitiva per i videogiochi indie. La libreria Steam è un vero e proprio tesoro di titoli indipendenti, che spaziano attraverso ogni genere immaginabile: dai metroidvania ai roguelike/roguelite, dai gestionali complessi alle avventure narrative, dai puzzle game ingegnosi ai GDR vecchia scuola.

La natura stessa di molti giochi indie si sposa magnificamente con le caratteristiche di Steam Deck. Spesso, gli sviluppatori indipendenti pongono maggiore enfasi sul gameplay, sul design artistico o sulla profondità narrativa piuttosto che sulla grafica ultra-realistica e sui modelli poligonali da capogiro.

Questo si traduce, nella maggior parte dei casi, in requisiti hardware contenuti. Giocare titoli indie su Steam Deck comporta quindi due benefici tangibili e immediati: primo, un impatto ridotto sulla batteria, che si traduce in sessioni di gioco più lunghe lontano dalla presa di corrente; secondo, una minore sollecitazione dell'hardware, che significa meno calore da dissipare e, di conseguenza, ventole più silenziose (o, per i titoli più leggeri, completamente inattive), rendendo l'esperienza di gioco più confortevole e immersiva.

La possibilità di "sospendere" la sessione di gioco in qualsiasi momento e riprenderla istantaneamente è un'altra caratteristica che si adatta perfettamente al ritmo spesso frammentato con cui si gustano i titoli indie. Se il vostro cuore batte per l'innovazione, la sperimentazione e le storie uniche che solo il mondo indie sa offrire, Steam Deck è, senza ombra di dubbio, il palcoscenico portatile che stavate aspettando.