Ora che ci siamo lasciati alle spalle anche la Gamescom 2022, è arrivato il momento di tirare le somme di quello che è stato l’evento videoludico più importante del continente europeo. Dopo anni difficili, in cui l’epidemia di Covid mise a dura prova anche il settore videoludico, in questi ultimi mesi gli appassionati e gli addetti ai lavori dell’industria si stanno riprendendo diverse soddisfazioni, e la Gamescom, insieme alla sua Opening Night Live, hanno fatto segnare numeri a dir poco esaltanti.

L'edizione 2020 della Gamescom si è tenuta, come sappiamo, in formato totalmente digitale.

Ad annunciare i dati relativi ai visitatori della fiera e degli spettatori durante l’evento streaming Opening Night Live è stato l’ormai noto Geoff Keighley, il conduttore e autore proprio di quest’ultimo evento che è stato ricco di annunci e nuovi aggiornamenti sui prossimi videogiochi in uscita. Il buon Geoff ha condiviso i numeri della Gamescom 2022 sul proprio attivissimo account Twitter, confermandoci il grande ritorno della fiera di Colonia.

Il conduttore della Opening Night Live e dei The Game Awards ha annunciato che la bellezza di oltre 265,000 spettatori hanno visitato la Gamescom 2022. Dati nettamente più incoraggianti rispetto gli anni scorsi, quando la fiera europea subì delle pesanti limitazioni di pubblico a causa dello stato di epidemia del Covid. Numeri altissimi anche per l’evento digitale che ha aperto la Gamescom, con la Open Night Live che è stata seguita da oltre 12 milioni di spettatori sparsi per tutto il globo.

It has been announced that over 265,000 visitors from over 100 countries attended @gamescom this year, with over 12 million views of #OpeningNightLive pic.twitter.com/2ZiJyuoI7e — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 28, 2022

Insieme alla Summer Game Fest, anche la Gamescom 2022 ha dimostrato quanto il settore videoludico si stia riprendendo pian piano anche tutta la serie di eventi in persona sparsi per tutto il mondo. A mancare all’appello, quest’anno, è stato l’E3, ma sappiamo già che la fiera losangelina tornerà con grandi novità e nuove ambizioni l’anno prossimo, e noi non vediamo l’ora di poter assistere a una nuova estate ancora più ricca di videogiochi e momenti indimenticabili.