L’attesissimo Gamescom 2022 è terminato soltanto qualche minuto fa, e ci ha regalato un paio d’ore pieno di annunci entusiasmanti. Tra nuovi arrivi di cui eravamo già a conoscenza e tra sorprese inaspettate, la serata è stata pregna di contenuti interessanti, e a questo punto non ci resta che attendere che le opere mostrate facciano finalmente il loro debutto. Nel frattempo, però, ecco un recap di tutto ciò che è stato mostrato durante l’evento!

Gamescom Opening Night Live 2022: ecco tutti i giochi annunciati

Everywhere

Iniziamo alla grande con l’annuncio di un nuovo titolo, Everywhere. Non sappiamo molto sul gioco, ma gli sviluppatori, tra cui anche il producer di GTA, hanno specificato che “non si tratterà di un gioco normale”. Il trailer, che trovate subito qui sopra, ci mostra molti elementi differenti che hanno decisamente catturato la nostra attenzione.

Dune

Arriva con grande sorpresa Dune, un openworld survival ispirato al pluripremiato film che mostra una grafica davvero strabiliante. Non si ha ancora una data di uscita per questo progetto, ma per quello che abbiamo visto dal trailer, siamo sicuramente entusiasti.

The Callisto Protocol

L’attesissimo The Callisto Protocol è stato mostrato nuovamente con un nuovo video di gameplay. Il filmato mostra nuovi scorci del gioco per darci un’idea più chiara di ciò che ci troveremo davanti, assieme a tantissime nuove meccaniche sconosciute fino a oggi.

The Lords of the Fallen

Si mostra per la prima volta The Lords of the Fallen, un altro interessante gioco con delle grafiche impressionanti. Il trailer ricorda delle meccaniche simili a quelle di un souls-like, ma per avere più informazioni specifiche bisognerà attendere ancora un po’.

Moving Out 2

Dopo tanti annunci concitati ne arriva uno dai toni decisamente più tranquilli: parliamo di Moving Out 2, un indie in arrivo su tutte le console principali. Il trailer suggerisce che sarà possibile giocarlo anche in coop, e farà il suo debutto nel 2023.

Hogwarts Legacy

Dopo il suo recente rinvio, finalmente Hogwarts Legacy torna a mostrarsi alla Gamescom con un nuovo trailer, e finalmente abbiamo una nuova data d’uscita: il 10 febbraio 2023! Sarà disponibile su tutte le principali console, ed è già possibile effettuare il preorder.

New Tales from the Borderlands

Quest’anno è in arrivo un nuovo titolo dell’amata serie di Borderlands. Parliamo di New Tales from the Borderlands, che si è mostrato alla Gamescom con un trailer pieno di azione e anche con una data di uscita, ossia il 21 ottobre.

Dying Light 2 DLC: Bloody Ties

Come promesso, Techland arriva a pochi mesi dall’uscita del freschissimo Dying Light 2 con un trailer in cui viene mostrato il primo DLC del gioco: Bloody Ties. Nel filmato possiamo vedere nuovi interessanti contenuti, e abbiamo già una data d’uscita: il 13 ottobre di quest’anno!

Tortuga: A Pirate’s Tale

Alla Gamescom arriva anche l’annuncio di un indie incentrato sui pirati, ossia Tortuga: A Pirate’s Tale, un interessante gestionale a turni. Questo titolo farà il suo debutto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S in una data ancora da destinarsi.

Marauders

Alla Gamescom è stato mostrato anche Marauders, uno sparatutto in prima persona che farà il suo debutto su Steam quest’anno. Non abbiamo ancora una data precisa, ma sappiamo che arriverà a ottobre in early access.

Destiny 2: Lightfall

Si mostra con un freschissimo trailer Lightfall, la nuova espansione di Destiny 2. Abbiamo già avuto abbastanza informazioni riguardo questo DLC nella Destiny 2 Showcase 2022, che si è tenuta poche ore prima della Gamescom, e il titolo è adesso disponibile per il preorder.

Sonic Frontiers

Un nuovo trailer di Sonic Frontiers, che è già stato leakato una manciata di ore prima dell’inizio della Gamescom, mostra nuovi scorci della storia e del gameplay del gioco. E come probabilmente saprete già, abbiamo anche una data di uscita ufficiale: l’8 novembre di quest’anno.

Under the Waves

Quantic Dream rivela un nuovo interessante titolo. Under the Waves è stato annunciato durante la Gamescom, e si presenta come un titolo piuttosto differente dalle precedenti creazioni della software house. Subito qui sopra potete trovare il primo trailer del gioco.

Goat Simulator 3

Gota Simulator 3 è finalmente tornato con un nuovo video che mostra tantissimi elementi del gameplay, e possiamo dire che siamo rimasti confusi al massimo (in senso positivo). Abbiamo finalmente la data di uscita per questo pazzissimo titolo: il 17 novembre. Se non riuscite ad aspettare, potete già effettuare il preorder.

Return to Monkey Island

Non poteva mancare Return to Monkey Island con un nuovo trailer in cui ci vengono presentate la storia e le meccaniche di gioco. Finalmente abbiamo anche una data d’uscita, che è molto più vicina di quanto potessimo credere: il ritorno storico della saga farà il suo debutto il 19 settembre su Nintendo Switch e PC, ed è già disponibile per il preorder!

Moonbreaker

Dai creatori di Subnautica arriva un interessante gioco a turni, Moonbreaker. Il gioco non ha niente a che fare con le IP precedenti della software house, e si presenta come una freschissima nuova esperienza molto colorata e frenetica, che farà il suo debutto in early access il 29 settembre.

Friends vs Friends

Il prossimo gioco presentato alla Gamescom è Friends vs Friends, un coloratissimo sparatutto molto interessante. Dal filmato pare un’esperienza molto frenetica e divertente, ma purtroppo al momento non si hanno informazioni sulla data d’uscita.

Lies of P

Viene mostrato anche un souls-like ispirato a Pinocchio, in arrivo anche sul Game Pass, che mostra delle atmosfere decisamente suggestive, e anche qualche scorcio di gameplay che ci ha messo un’enorme hype. Non abbiamo ancora una data di uscita, ma sappiamo che uscirà nel 2023.

Stranded: Alien Dawn

Stranded: Alien Dawn è un titolo survival che arriverà a ottobre in early access. Sia il gameplay che la grafica hanno saputo impressionarci, con un trailer che ha catturato la nostra attenzione: si prospetta un titolo davvero molto interessante, ma per dare un giudizio più accurato bisognerà attendere di avere nuove informazioni al riguardo.

Atlas Fallen

Atlas Fallen è un altro titolo davvero interessante mostrato durante questa Gamescom. Il trailer ha mostrato una buona fetta di storia del gioco, assieme a piccoli scorci di gameplay che, seppur brevi, si sono rivelati decisamente intriganti. Il titolo arriverà nel 2023 per PC e console next-gen.

Homeworld 3

Dopo diversi anni torna un adoratissimo titolo direttamente alla Gamescom: Homeworld 3. Ambientato nello spazio, questo strategico pare che regalerà ore e ore di intrattenimento agli amanti del franchise e del genere. Non abbiamo ancora una data d’uscita precisa, ma sappiamo che l’opera lancerà nella prima metà del 2023.

Genshin Impact 3.0

Alla Gamescom arriva anche un nuovo trailer per la versione 3.0 di Genshin Impact in arrivo. Nel filmato vengono mostrati nuovi contenuti interessanti, sia inerenti al gameplay che alla storia, ma non vi roviniamo la sorpresa e vi lasciamo al trailer apposito.

Honkai: Star Rail

Subito dopo Genshin Impact si mostra anche il nuovo titolo in sviluppo da miHoYo, Honkai: Star Rail, con un nuovo trailer. Nel filmato vediamo nuove informazioni sulla storia, ma ancora nessuna novità circa la data di uscita.

High on Life

Abbiamo finalmente nuove scene del gameplay del gioco ideato dal creatore di Rick & Morty, ossia High on Life. Nel trailer possiamo vedere quello che sembra essere una boss fight, ed è possibile farci un’idea generale sulle meccaniche presenti all’interno del titolo.

The Expanse

Da Telltale Games arriva un nuovo titolo ispirato alla serie TV omonima, The Expanse. Il gioco pare essere piuttosto fedele alla serie, e abbiamo anche una finestra di lancio, ossia l’estate del 2023.

Killer Klowns from Outer Space: The Game

Inaspettatamente è stato rivelato l’adattamento di un film a videogioco, quando solitamente è il contrario. Stiamo parlando di Killer Klowns from Outer Space: The Game, e tramite il trailer riusciamo anche a farci una piccola idea su ciò che sarà il gameplay. Per quanto riguarda la data di uscita, si sa soltanto che debutterà nel 2023.

Scars Above

Scars Above è un nuovo gioco ambientato nello spazio, e nel trailer possiamo vedere vari elementi di ciò che sarà la storia, assieme a piccole clip di gameplay che suggeriscono che si tratterà di uno sparatutto. Il titolo arrivera su PC, console next gen e PS4, ma non sappiamo ancora la data d’uscita.

Wyrosong

Dagli sviluppatori di Fallout e The Elder Scrolls arriva Wyrosong, un altro titolo ambientato nello spazio che, dal poco che ci ha mostrato nel trailer, pare essere decisamente interessante, anche se non si è ancora visto nulla per quanto riguarda il gameplay, né la data d’uscita.

Age of Empire IV: Ottomans and Malians

È in arrivo un nuovo aggiornamento per Age of Empire IV: Ottomans and Malians, che andrà ad aggiungere, come suggerisce il titolo, due nuove civiltà. Questo freschissimo update farà il suo debutto il 25 ottobre.

Gotham Knights

La Gamescom ci mostra anche Gotham Knights, un gioco ambientato nell’universo della DC, con un trailer pieno d’azione. Oltre a numerosissimi spezzoni do storia, riusciamo a vedere anche piccoli scorci di gameplay, e non hanno per niente deluso. Il gioco arriverà 21 ottobre su console next gen e PC.

Where Winds Meet

Where Winds Meet è un nuovo indie ambientato in un contesto asiatico, che mostra delle ambientazioni molto suggestive. Dal trailer abbiamo potuto vedere qualche clip ritraente sia la storia che il gameplay, ma non si ha ancora una finestra d’uscita.

Park Beyond

Bandai Namco ci presenta Park Beyond, un gioco gestionale in cui dovremo creare e gestire il nostro parco giochi. Questo frenetico titolo farà il suo debutto nel 2023 su console next gen e PC.

Warhammer 40,000: Darktide

È stato finalmente annunciato il nuovo gioco della saga di Warhammer 40,000: Darktide. Sarà possibile giocare a questo titolo con un massimo di 4 giocatori in coop a partire dal 30 novembre, in arrivo su PC.

Blacktail

Blacktail è un altro indie ambientato in un mondo mitico abitato da creature misteriose, dalle quali dovremo difenderci grazie al nostro arco e alle nostre abilità. Questo titolo farà il suo debutto quest’inverno su console next gen e PC.

Phantom Hellcat

Questo hack and slash si mostra con un filmato decisamente interessante, pieno di azione, colori e soprattutto divertimento. Non abbiamo ancora una data di debutto per questo titolo, ma sappiamo che arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Crossfire X Babylon

Ha fatto il suo debutto oggi 23 agosto l’update Babylon di Crossfire X, che è stato mostrato con un trailer durante la Gamescom. All’interno del filmato possiamo dare uno sguardo al gameplay e alle novità di questo update, disponibile su Xbox One e Xbox Series X/S, anche su Game Pass.

Dorfromantik

Dorfromantik è un indie che ha fatto il suo debutto più di un anno fa, precisamente il 21 marzo 2021, su PC. Alla Gamescom il titolo è ricomparso con un trailer che ne annuncia l’arrivo anche su Nintendo Switch, e l’appuntamento è fissato per il 29 settembre.

The Outlast Trials

Abbiamo finalmente delle novità per quanto riguarda The Outlast Trials. Alla Gamescom il gioco si è infatti mostrato con un lungo trailer in cui abbiamo potuto dare uno sguardo più da vicino al gameplay. Ma la cosa più importante mostrata durante il filmato è l’inizio della closed beta, che sarà disponibile dal 28 ottobre all’1 novembre. Ormai ci siamo quasi!

The Finals

Con pochissimi secondi di filmato in cui si è visto poco o nulla, viene annunciato The Finals, uno sparatutto in prima persona in cui potremo sfruttare le arene di gioco a nostro piacimento per avere la meglio sui nemici. Al momento non si sa nulla circa la data d’uscita, ma è possibile registrarsi per partecipare ai playtest su Steam.

Dead Island 2

L’annuncio probabilmente più atteso di tutto l’anno è finalmente arrivato: sì, Dead Island 2 esiste davvero, e adesso abbiamo persino una data d’uscita! Questa è decisamente molto più vicina di quanto potessimo aspettarci: il sequel di Dead Island arriverà infatti il 3 febbraio del 2023, per cui basterà pazientare soltanto pochi mesi prima di poter finalmente mettere mano su questo attesissimo titolo. E come se non bastasse sono mostrati due trailer diversi: il primo, che trovate qui sopra, è un semplice filmato in CGI, mentre il secondo, che trovate subito qui sotto, mostra degli scorci di gameplay, e dobbiamo dire che sembrano molto intriganti.

Questo è tutto ciò che è stato annunciato durante la Gamescom Opening Night Live 2022. Fateci sapere nei commenti quali sono le opere che più vi hanno entusiasmato! Nel frattempo, sapevate che mostrare un gioco alla Gamescom può costarvi delle cifre così astronomiche?