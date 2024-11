GameStop Italia cesserà di esistere, Cidiverte ha acquisito il marchio come riporta iGizmo

GameStop Italia ha ceduto il 100% del capitale a Cidiverte S.p.A., che acquisisce la totalità delle quote di GameStop Italy S.r.l. L'operazione, ufficializzata l'8 novembre 2024 con atto notarile a Milano, segna certamente un importante cambiamento nel panorama della distribuzione videoludica italiana. A riportarlo è in esclusiva il sito iGizmo, ma Cidiverte ci ha confermato la notizia.

Cidiverte, già distributore esclusivo in Italia dei titoli Take-Two (inclusi i popolari marchi Rockstar e 2K Games) e proprietaria della catena GameLife, rafforza così la propria posizione nel mercato. Questa mossa strategica si inserisce nel contesto più ampio del riassetto delle attività di GameStop a livello globale, come anticipato dal CEO Ryan Cohen durante l'ultima presentazione trimestrale.

Il passaggio di proprietà comporterà alcuni cambiamenti visibili per i consumatori italiani. Per un periodo massimo di 6 mesi, i negozi continuerebbero infatti ad operare con il marchio GameStop, ma progressivamente le insegne verrebbero sostituite con il brand GameLife.

Questa acquisizione rifletteeanche la situazione che il settore della vendita al dettaglio di videogiochi sta affrontando, in particolare a causa della crescente popolarità degli acquisti digitali. GameStop, colosso statunitense con oltre 4.000 negozi nel mondo, ha dovuto ripensare la propria strategia in risposta al rallentamento del business tradizionale. Il digitale, come ben sappiamo, sta prendendo sempre più piede sfiorando l'80% delle vendite generali.

L'ingresso di Cidiverte nel controllo di GameStop Italia porterà a importanti cambiamenti nel panorama della distribuzione videoludica nel paese. La fusione tra l'esperienza di GameStop e la rete di distribuzione di Cidiverte potrebbe anche però creare nuove opportunità e sinergie nel settore.

Ora non resta che capire come questa mossa influenzerà la concorrenza e quali saranno le strategie adottate per affrontare le sfide del mercato in continua evoluzione, tra cui la crescente digitalizzazione e le mutevoli abitudini di acquisto dei consumatori. Di certo, non ci saremmo mai aspettati di non vedere più GameStop nelle strade italiane.