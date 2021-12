GameStop: segnali poco incoraggianti, dipendenti vicini all’esaurimento

Stando ad un nuovo report comparso su Reddit, GameStop non sarebbe il retailer migliore dove lavorare, almeno negli Stati Uniti d’America. Nello specifico, la sezione della popolare board dedicata ad una delle catene più famose al mondo di rivendita di videogiochi, board game e molti altri prodotti è invasa di commenti che illustrano una situazione molto spiacevole, dove i dipendenti sarebbero praticamente vicini all’esaurimento nervoso.

Le testimonianze sono tantissime e decisamente variegate. Si passa dallo store manager chiamato in auto ed essere accusato di brutte performance di vendite dopo turni massacranti fino alla decisione presa dal board di far rimanere tutti i punti vendita sul territorio USA aperti durante Il Giorno del Ringraziamento, una decisione che ha scatenato la furia dei dipendenti di GameStop, impossibilitati a ritrovarsi con la propria famiglia dopo un anno e mezzo di pandemia. Ed è stato l’unico retailer a tenere aperto: Best Buy, Target e Walmart, ad esempio, erano chiusi ed hanno concesso ai loro dipendenti delle meritate ferie dopo l’incubo del Black Friday.

“Non abbiamo avuto nessun day off durante il Giorno del Ringraziamento, poiché la società valuta di più il denaro rispetto ai suoi dipendenti”, ha dichiarato uno store manager di GameStop. Ed è una delle figure di spicco che sono intervenute su Reddit, dimostrando come non siano solo i dipendenti di rango più basso a lamentarsi, ma anche chi ha mansioni di responsabilità è costretto a vivere quello che viene dipinto come uno scenario al limite dello sfruttamento.

Non è solo un problema di management: è chiaro che il gruppo non navighi in ottime acque e che metta i profitti al primo posto rispetto alla salute dei dipendenti. Buona parte dei dipendenti GameStop puntano il dito anche verso i clienti, definiti “cattivi” nei loro confronti. Una situazione non proprio incoraggiante, che riguarda la maggior parte dei dipendenti che sono intervenuti su Reddit e che spesso optano per l’unica soluzione possibile: licenziarsi.