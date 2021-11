GameStop punta forte su NFT, criptovalute e blockchain

Il rivenditore di videogiochi GameStop è alla ricerca di un accounting manager esperto per token non fungibili, criptovalute e altre applicazioni della tecnologia blockchain, secondo un annuncio di lavoro pubblicato il 3 novembre. Il rivenditore ha quindi intenzione di assumere qualcuno con esperienza nella contabilità per il commercio elettronico o il gioco.

La persona che otterrà il posto lavorerà a stretto contatto con i team di tecnologia e sviluppo aziendale di GameStop, col compito di supervisionare i processi di contabilità operativa della piattaforma NFT dell’azienda con “il più alto livello di controllo e integrità”.

GameStop, che si è trovato nell’epicentro della ribellione dei commercianti al dettaglio contro Wall Street all’inizio del 2021, ha aperto una posizione di lavoro per un analista blockchain cripto-esperto all’inizio di aprile scorso, mentre a maggio ha lanciato un nuovo portale web per la sua piattaforma NFT. Il mese scorso, infine, la società ha iniziato a cercare un “Head of Web3 Gaming” e ha aggiunto uno stuolo di annunci di lavoro relativi al settore delle criptovalute.