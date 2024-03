GARNET è il campione nazionale di Red Bull Kumite

Il Palazzo Brancaccio di Roma è stato lo scenario di una competizione incredibile, che ha visto i migliori giocatori italiani di Street Fighter 6 sfidarsi per conquistare il titolo di Campione Nazionale e il pass per la finale mondiale di Red Bull Kumite a New York. Organizzato da Ouroboros Society A.S.D. & A.P.S., il qualifier italiano ha acceso gli animi degli appassionati di picchiaduro in tutta Italia, offrendo spettacolo, suspense e colpi di scena.

Dopo una strenua battaglia tra oltre 100 partecipanti, è stato Andrea Parlangeli, noto come "Garnet", a emergere come vincitore indiscusso. Il giovane talento milanese ha dimostrato una grinta e una determinazione straordinarie, conquistando il cuore del pubblico e superando ogni avversario con il suo Dhalsim infido e astuto. La sua vittoria è stata una vera e propria odissea, culminata in un sensazionale Reset 3 a 0 che lo ha proclamato Campione Nazionale.

La fase finale del torneo ha regalato emozioni uniche, con i migliori otto giocatori che si sono affrontati in scontri adrenalinici, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Sul podio accanto a Garnet si sono posizionati Fabio "Mr. Wolf" Zaniol e Leandro "Geeck-O" Vilardo, dimostrando il livello eccezionale dei partecipanti e la competizione serrata che ha caratterizzato l'intero evento.

Ora, con la vittoria di Garnet, l'Italia è pronta a essere rappresentata nella finale mondiale di Red Bull Kumite a New York. L'evento, in programma il 16 e il 17 marzo presso il Greenpoint Terminal Warehouse di Brooklyn, vedrà i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo sfidarsi per il titolo di Campione Mondiale di Street Fighter 6.

Il Red Bull Kumite, giunto alla sua nona edizione, si conferma come il torneo di riferimento per gli appassionati di picchiaduro. Grazie al sostegno di Red Bull, l'eSport continua a crescere e a conquistare sempre più appassionati, offrendo esperienze indimenticabili e spettacolo di altissimo livello.

Maggiori dettagli sull'evento di New York sono disponibili sul sito ufficiale di Red Bull.