Xbox Series X|S, le vendite sono in caduta libera ormai

Secondo le analisi degli esperti, le vendite dell'Xbox Series X|S nell'ultimo trimestre potrebbero non aver raggiunto il milione di unità, con stime che indicano circa 800.000 dispositivi venduti. Questi numeri non sono confermati ufficialmente da Microsoft, che non divulga dati di vendita dettagliati da ormai diversi anni. Dati certamente molto deludenti per l'azienda di Redmond.

Per darvi un'idea, PlayStation 5 di Sony ha registrato vendite di 4,5 milioni di unità nello stesso periodo, mostrando un rapporto di vendite di circa 1 a 5 rispetto alla console di Microsoft, un gap significativamente maggiore rispetto al precedente rapporto di 1 a 2.

Nonostante le criticità, sembra che Microsoft sia determinata a continuare a competere nel mercato delle console. Una nuova console next-gen è già in sviluppo e le voci suggeriscono che l'azienda potrebbe lanciare una nuova console quest'anno, forse una senza lettore. Tra le tante idee, ci potrebbe essere persino una piattaforma portatile. Tuttavia, l'interesse verso un approccio più ampio e remunerativo, che superi il semplice focus sul Game Pass e si estenda a una strategia multipiattaforma, sta crescendo. Probabilmente, ulteriori dettagli sulla futura strategia di Xbox verranno rivelati durante l'Xbox Showcase di giugno.

Di fronte a queste informazioni, la domanda rimane: con solo una delle quattro generazioni di Xbox che ha superato PlayStation, e con evidenti difficoltà nell'ultima fase del ciclo vitale, avrà Microsoft la resilienza necessaria per innovare e potenziare la sua presenza nel mercato delle console di prossima generazione?