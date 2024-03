Così tanti soldi da non sapere che farne, il problema di Palworld che tutti vorremmo avere

Il CEO del team di sviluppo di Palworld, Pocket Pair, ha dichiarato che l'azienda sta facendo fatica a gestire i profitti enormi generati dal gioco... un problema che vorremmo avere tutti, insomma.

Palworld è stato lanciato a gennaio ed è diventato uno dei titoli più grandi al mondo in breve tempo, stabilendo record non solo su Steam ma anche su Xbox Game Pass, dove è diventato il più grande lancio di un gioco di terze parti di sempre. Fino a oggi, il gioco di crafting e sopravvivenza che è diventato popolare come "Pokémon con armi", venduto a circa 30 euro, ha attratto oltre 25 milioni di giocatori, con 15 milioni di copie vendute su Steam e 10 milioni di giocatori su Xbox.

In un'intervista con Bloomberg, il capo di Pocket Pair, Takuro Mizobe, ha confermato che la creazione di Palworld è costata meno di ¥1 miliardo (6.168.278 euro) e ha generato decine di miliardi di yen di profitto. Per dare un contesto, ¥10 miliardi corrispondono a circa 61 milioni di euro. Immaginatevene, dunque, decine.

Mizobe ha persino ammesso che i profitti sono diventati "troppo grandi da gestire per uno studio delle nostre dimensioni", ma ha chiarito di non voler espandere l'azienda od offrire azioni. Al contrario, preferisce che Pocket Pair rimanga piccola (55 dipendenti attualmente). Ha lasciato aperta la possibilità di partnership o acquisizioni, ma ha negato trattative con Microsoft. Inoltre, l'azienda sta esplorando l'opportunità di portare Palworld su più piattaforme, incluse PlayStation 5 e console Nintendo.

Nonostante il successo, Palworld è stato oggetto di controversie, con il personale di Pocket Pair che ha ricevuto minacce di morte a causa delle accuse di plagio nei confronti di Pokémon, che l'azienda ha respinto. Nintendo ha risposto prontamente, rimuovendo una mod che modificava gli occhi dei Pokémon, e The Pokemon Company ha annunciato l'intenzione di investigare su eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale.