GD Community GOTY 2024, votate il vostro gioco dell'anno | Fase preliminare

La corsa per eleggere il Gioco dell'Anno 2024 è ufficialmente iniziata, e quest'anno la community di GameDivision - Tom's Hardware è chiamata a giocare un ruolo fondamentale! Un anno decisamente ricco di titoli di gran pregio, ma ora è il momento di far sentire la vostre voce e contribuire a eleggere il vincitore del premio più ambito del sito.

Qual è stato il tuo GOTY 2024? Fase preliminare Astro Bot (0%) Indiana Jones e l'Antico Cerchio (0%) Animal Well (0%) Balatro (0%) Black Myth Wukong (0%) Dragon's Dogma 2 (0%) Like a Dragon: Infinite Wealth (0%) Helldivers 2 (0%) Warhammer 40.000 Space Marine 2 (0%) Senua's Saga Hellblade 2 (0%) Silent Hill 2 (0%) Final Fantasy VII Rebirth (0%) Metaphor: ReFantazio (0%) Prince of Persia The Lost Crown (0%) Legend of Zelda Echoes of the Wisdom (0%) S.T.A.L.K.E.R. 2 (0%) Tekken 8 (0%) Vota Scade fra tra 3 giorni Totale voti: 0 Vuoi cambiare la tua risposta?

Quest'anno abbiamo optato per un nuovo sistema di votazione, suddiviso in due fasi. La prima votazione è attiva da ora e terminerà venerdì 27 dicembre fino alle 11:00. In questa fase iniziale, avrete il compito di ridurre la lista dei candidati da 16 a 6 titoli. Sì, avete letto bene: ben 11 giochi saranno eliminati in questa prima selezione, un processo che richiede tutta la vostra attenzione e il vostro spirito critico.

Ecco la lista completa dei giochi in gara:

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Astro Bot

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor ReFantazio

Silent Hill 2

Senua’s Saga: Hellblade 2

Balatro

S.T.A.L.K.E.R. 2

Black Myth: Wukong

Animal Well

Helldivers 2

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Prince of Persia: The Lost Crown

The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom

Dragon's Dogma 2

Tekken 8

Le Tempistiche della Competizione

Una volta completata la prima fase e rivelati i 6 finalisti il 27 dicembre, partirà una seconda votazione, che durerà fino al 6 gennaio 2025 ore 23:00. In questa fase decisiva, la community sceglierà tra i finalisti il titolo che conquisterà il prestigioso riconoscimento di Gioco dell'Anno 2024 community di GameDivision | Tom's Hardware. Il vincitore verrà annunciato il 2 gennaio 2025, dando il via al nuovo anno con una celebrazione del meglio che il mondo videoludico ha avuto da offrire nel 2024. del gaming.

Come Votare

Partecipare è semplice: baste scegliere la vostra preferenza nel sondaggio che trovate poco sopra. Ricordate che avete tempo solo fino al 27 dicembre per la prima fase, quindi non perdete tempo e iniziate subito a sostenere i vostri giochi preferiti!

Un Anno Indimenticabile per il Gaming

Il 2024 è stato un anno incredibile per i videogiocatori, con uscite di alto profilo che hanno spaziato tra generi e stili. Ora è il momento di celebrare questi successi, rendendo onore al titolo che più di tutti ha saputo catturare il cuore della community.

Ovviamente nella settimana del 6 gennaio verranno pubblicati i vincitori anche della redazione, con tutte le categorie a sostegno.