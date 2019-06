Gears 5: tutte le informazioni rivelate durante l’E3 2019

Microsoft ha finalmente tolto i veli che ancora ricoprivano l'attesissimo Gears 5 durante la conferenza Xbox dell'E3 2019.

Dopo mesi e mesi di attesa finalmente anche questo E3 2019 è arrivato. Dopo l’EA Play di cui vi abbiamo discusso a lungo ieri, e di cui potete trovare qui un recap, è ora il turno di Microsoft ed Xbox di infiammare la community collegata con Los Angeles per seguire la celebre kermesse annuale. Nel corso della conferenza Xbox non poteva ovviamente mancare uno dei titoli più attesi per l’ammiraglia di casa Microsoft: Gears 5.

Per l’occasione, oltre a diversi trailer è anche uscito sul palco Rod Fergusson che ha svelato molti dettagli sul gioco ed ha annunciato che a Luglio ci sarà un test per il multiplayer, in vista del lancio ufficiale di Gears 5.

Nel trailer mostrato possiamo osservare come l’umanità sia ripiombata in uno stato di crisi e sia nuovamente sull’orlo dell’estinzione. Oltre alle malvagie locuste anche dei nuovi nemici daranno infatti la caccia ai pochi cog rimasti. Una situazione veramente critica.

Gears 5 ha inoltre finalmente una data di lancio: il titolo di The Coalition è infatti atteso per il prossimo 10 Settembre ma sarà possibile giocare al titolo 4 giorni prima comprando la Ultimate Edition dell’attesissimo gioco. Giocando al titolo prima del 16 Settembre sarà inoltre possibile ricevere una particolare skin dedicata a Terminator.

Che ne pensate di tutto ciò che è stato annunciato per l’ambizioso Gears 5? Pre-ordinerete l’ultimo episodio della celebre saga o questa presentazione non è riuscita a convincervi a pieno? Fatecelo sapere nei commenti!