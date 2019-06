EA Play: tutte le novità da Electronic Arts

L'EA Play è finalmente concluso e ora dobbiamo solo fare il conto degli annunci e delle novità di Electronic Arts per questo E3 2019.

Electronic Arts ha finalmente svelato le proprie carte. In occasione dell’E3 2019, Electronic Arts ha messo in mostra il proprio parco titoli durante un evento dedicato: EA Play. Abbiamo avuto modo di scoprire molte novità su Star Wars Jedi Fallen Order, Apex Legends, Battlefield 5, FIFA 20 e The Sims 4. Gli appassionati di EA hanno assistito a tutta una serie di presentazioni dove gli sviluppatori stessi hanno parlato di ciò a cui hanno lavorato negli ultimi mesi. Ora, vediamo esattamente cosa è stato mostrato durante la serata.

Tutto è partito con Star Wars Jedi Fallen Order. Il nuovo gioco di Respawn Entertainment è un’avventura d’azione in terza persona completamente votata al single player. Abbiamo avuto modo, mesi fa, di scoprire i primi dettagli sul titolo, ma ancora non avevamo visto alcun gameplay: l’occasione è infine giunta proprio durante questo EA Play pre-E3 2019. Il filmato ci ha concesso di scoprire il funzionamento del parkour e del sistema di combattimento, basato sulla spada laser e sulla Forza: per tutti i dettagli, potete vedere il trailer a questo indirizzo.

Poi è stato il turno di Apex Legends che ha svelato le novità della Stagione 2: abbiamo visto una nuova arma, tante nuova skin, una nuova modalità e il funzionamento del nuovo Pass Battaglia. La vera novità della serata è stato il nuovo personaggio: Wattson. La donna è in grado di usare una nuova tecnologia che potrebbe rivoluzionare il mondo in cui si gioca ad Apex Legends: tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.

Successivamente, durante questo EA Play, abbiamo potuto scoprire le nuove mappe di Battlefield 5: DICE, per il Capitolo 4 in partenza il 27 giugno, ha cercato di proporre vari tipi di mappe che ci permetteranno di giocare con diversi stili. Inoltre, è stato anche svelato il nuovo tema per il Capitolo 5: il Pacifico. Tutti i trailer sono a questo indirizzo. Poi si è passato a FIFA 20: il gioco di EA propone molte novità (radunate a questo indirizzo) ma di certo la più interessante per molti è il “ritorno” di FIFA Street, chiamato per l’occasione Volta: tutti i dettagli sono a questo indirizzo.

Il tutto si è concluso con The Sims 4 e la sua nuova espansione “Island Living”. Questo nuovo pacchetto ci trasporterà su un’isola tropicale e ci permetterà di sperimentare la vera vita da isolani. Ci saranno molti nuovi elementi di personalizzazione, lavori dedicati all’ambiente marino, la possibilità di entrare in acqua ed esplorare. Inoltre, si potrà creare la propria Sirena o Tritone personale, con la quale fare amicizia con i delfini. Tutti i dettagli e il trailer sono a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato durante questo EA Play? Vi ha convinti o vi aspettavate altro?