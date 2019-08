Gears 5 conterrà un piacevole omaggio a Nintendo e Reggie Fils-Aimé

Il futuro ed attesissimo Gears 5 conterrà un piacevole e simpatico omaggio dedicato a Nintendo e al celebre Reggie Fils-Aimé.

Manca oramai veramente poco all’uscita nei negozi di Gears 5, la principale e più attesa esclusiva Microsoft di quest’anno e, dopo la notizia del raggiungimento della fase gold da parte del titolo, continuano ad emergere nuovi interessanti e particolari informazioni riguardo il celebre tps.

A balzare agli onori della cronaca nelle ultime ore è stato ad esempio un particolare omaggio a Nintendo e a Reggie Fils-Aimé contenuto all’interno dell’attesissimo titolo. A notare tale dedica è stato addirittura il diretto interessanto, che ha ringraziato pubblicamente Phil Spencer direttamente con un post su Twitter. La risposta di Spencer è stata tanto semplice quanto elegante: “Il rispetto viene dato a chi lo merita”.

Respect paid where respect is due. — Phil Spencer (@XboxP3) August 9, 2019

The Coalition ha infatti inserito all’interno di Gears 5 un obiettivo, dal valore di 5 gamescore, chiamato “My Body is Ready”. Il richiamo è quindi chiaro e lampante alla celebre dichiarazione di Reggie Fils-Aimé, che ha esclamato tale frase durante la presentazione del Wii Fit durante l’edizione dell’E3 del lontanissimo 2007.

Oltre a omaggi e obiettivi vari il titolo di The Coalition sembra puntare veramente in alto. Come dichiarato anche dalla nostra anteprima, infatti: “Gears 5 vuole essere, secondo The Coalition, il Gears of War più grande in assoluto e anche se questo non lo possiamo ancora dire con certezza, si può però certamente sottolineare la bontà di un comparto multigiocatore competitivo decisamente rinnovato, bellissimo da vedere e con tantissime potenzialità per fare bene e divertire. Le premesse sono dunque ottime: siamo curiosi di scoprire cosa ci riserverà la versione finale.”

Che ne pensate di questa notizia, apprezzate l’idea di Microsoft di inserire questo piacevole omaggio a Nintendo e Reggie Fils-Aimé? Conoscevate la citazione in questione o è la prima volta che vi imbattete nel celebre motto? Raccontateci le vostre esperienze a riguardo direttamente nei commenti di questa notizia!