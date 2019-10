Gears 6: ecco quali potrebbero essere le fonti d’ispirazione

Tramite le parole di Aryan Hanbeck, direttore artistico di The Coalition, veniamo a conoscenza delle possibili ispirazioni di un ipotetico Gears 6

Considerando il successo ottenuto dalla critica, non è difficile immaginare che Gears 6 possa essere già in lavorazione, magari in fase di pre-produzione. Secondo Aryan Hanbeck, direttore artistico di The Coalition, un possibile Gears 6 potrebbe trarre ispirazioni visive anche da fonti particolarmente inaspettate.

All’interno della serie di podcast Wassup Conversation ideata dal compositore musicale Hamidreza Nikoofar, ha parlato con il direttore artistico di Gears 5, il quale ha dichiarato una possibile e sorprendente ispirazione per i suoi futuri lavori. Hanbeck ha affermato “ho detto a tutti gli artisti di andare a vedere Handmaid’s Tale. La composizione, il colore, la cinematografia e il simbolismo sono fuori scala” dopodiché ha continuato “Appena ho visto la serie [The Handsmaid’s Tale] mi sono detto: wow, dobbiamo trovare un modo per fare queste cose in Gears 6”.

Sebbene questa non sia una conferma ufficiale per quanto riguardo all’esistenza di Gear 6, le probabilità che la serie proseguirà con dei seguiti sono molto alte e l’intervista all’interno del podcast di Hamidreza Nikoofar ci dà un’idea di quelle che potrebbero essere le tematiche visive per il proseguo del franchise. Nello specifico The Handsmaid’s Tale oltre a utilizzare uno stile fortemente cinematografico molto rigido, è una serie TV riconosciuta per l’uso di una color correction diversa per i diversi tipi di personaggi e da una illuminazione minimalista e naturale.

Non abbiamo la certezza che The Coalition sia già al lavoro su Gear 6, ma presumibilmente il titolo non arriverà molto presto ed è lecito aspettarselo per Xbox Scarlett. Cosa pensate delle possibili ispirazioni per la realizzazione di Gears 6? Diteci la vostra.