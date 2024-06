Gears of War: E-Day promette una grafica rivoluzionaria e un'atmosfera horror

Durante l'ultimo Xbox Games Showcase, uno degli annunci più attesi è stato quello di Gears of War: E-Day, il nuovo capitolo della celebre serie sviluppato da The Coalition. Sfruttando la potenza del Unreal Engine 5, il gioco promette miglioramenti tecnologici significativi rispetto al suo predecessore, Gears 5, uscito nel 2019.

Kate Rayner, studio technical director di The Coalition, ha rivelato che il nuovo motore grafico permette un drastico miglioramento in termini di dettaglio e realismo. "Ogni ambiente e personaggio di Gears of War: E-Day è stato minuziosamente ricostruito con oltre 100 volte più dettagli, includendo effetti di illuminazione avanzati grazie al ray tracing hardware, riflessi e ombre realistici, nonché effetti di distruzione e gore di nuova generazione", ha spiegato Rayner.

Inoltre, i miglioramenti non si fermano solo alla grafica. "Abbiamo implementato una tecnologia di animazione all'avanguardia, che eleva ulteriormente l'esperienza visiva, rendendola senza pari nel panorama videoludico attuale", ha aggiunto Rayner.

L'annuncio è stato supportato dal trailer di debutto del gioco, realizzato interamente con filmati generati dall'Unreal Engine 5. Questo dimostra non solo le capacità tecniche del gioco ma anche l'ambizione di The Coalition di spingere i limiti della narrazione attraverso la tecnologia avanzata.

Gears of War: E-Day è posizionato come prequel al primo titolo della serie, decidendo così di mettere in pausa la narrazione principale che proseguirà in Gears 6. Questa scelta narrativa offre ai nuovi giocatori l'opportunità di immergersi nelle origini della saga senza necessità di conoscere gli eventi precedenti.

Con Gears of War: E-Day, The Coalition mira a stabilire un nuovo standard di eccellenza tecnica nel settore, rendendo questo titolo uno degli esempi più attesi di cosa l'Unreal Engine 5 possa realmente offrire al mondo dei videogiochi.

Oltre a ciò, il team di sviluppo ha promesso un forte ritorno all'atmosfera "horror" che ha contraddistinto i primi due, leggendari, episodi.