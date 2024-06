Gears Of War E-Day riunisce Marcus e Dominic in un trailer spaccamascella

Si sapeva che The Coalition era al lavoro dietro alle quinte da diverso tempo, così come si sapeva che un nuovo capitolo di Gears Of War era dietro l'angolo ma il trailer mostrato al termine del Xbox Games Showcase ha superato ogni aspettativa e, pur essendo un teaser molto breve, ha indubbiamente catturato l'attenzione di tutti i fan del brand.

Gears Of War E-Day è il titolo del prossimo capitolo della serie e, come suggerito dal titolo, sarà molto probabilmente un prequel ambientato durante il celebre Emergence Day, ovvero il giorno in cui Sera, il pianeta che fa da sfondo alla saga, venne invaso dalle temibili Locuste attraverso un attacco organizzato su più fronti e capace di mettere in ginocchio il genere umano.

Le informazioni al momento sono poche e il trailer si limita nel mostrarci un feroce scontro fra un giovane Marcus Fenix e una temibile Locusta. Uno scontro che termina con il celebre protagonista in una situazione decisamente pericolosa, almeno fino a quando un'altra figura iconica per la serie non arriva ad aiutarlo.

Si tratta di Dominic Santiago, uno dei personaggi più amati dai fan della serie e che fa il suo ritorno in un episodio che si prospetta essere davvero incredibile sotto il punto di vista narrativo, andando a esplorare aspetto del rapporto fra i due protagonisti che da sempre sono rimasti confinati ai contenuti paralleli ai videogiochi rilasciati nel corso degli anni.

Ora non resta altro da fare che aspettare maggiori informazioni in merite e sperare che non ci toccherà aspettare un'eternità per poter giocare a un nuovo capitolo di Gear Of War, una saga che è da troppi anni lontani dalle scene.