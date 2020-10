Genshin Impact: le date di uscita dei prossimi aggiornamenti ufficiali

Genshin Impact, titolo action RPG e open world, rilasciato il 28 settembre 2020 gratuitamente per PC, PlayStation 4 e dispositivi mobile, continua ad affermarsi come un titolo di incredibile successo per lo sviluppatore cinese miHoYo. Ce lo dimostrano anche i dati legati ai download e ai guadagni dalle microtrasazioni. Inoltre, nei giorni precedenti vi avevamo riferito alcuni possibili dettagli ipotizzabili per il prossimo aggiornamento del fantastico mondo di Teyvat. Ebbene, proprio nelle ultime ore, lo sviluppatore miHoYo ha annunciato i dettagli ufficiali per l’aggiornamento di Genshin Impact.

Precisamente, miHoYo ha parlato di più aggiornamenti, rivelando la data di uscita di ognuno di essi. Il primo importante aggiornamento di Genshin Impact, la versione 1.1, sarà disponibile l’11 novembre 2020 e aggiungerà un nuovo evento chiamato “La stella che non è mai tornata”. Tuttavia, sebbene l’utenza ne fosse ormai certa, lo sviluppatore ha dichiarato che con l’aggiornamento 1.1 non aggiungerà nuove regioni al gioco, disilludendo milioni di utenti che ritenevano alcuni indizi inconfutabili. A quanto pare, i fan potrebbero dover aspettare fino al prossimo anno per esplorare le altre regioni di Teyvat. Ciò nonostante, gli sviluppatori hanno molto in serbo per il gioco, quindi non disperate.

Per la versione 1.2, invece, dovremo aspettare il 23 dicembre 2020, giorno in cui Genshin Impact includerà l’area “Dragonspine”, insieme ad altri eventi. Tuttavia, Dragonspine non è una delle sette regioni previste in futuro nel gioco. Come ribadito da miHoYo, infatti, bisognerà aspettare ancora per questo. Infine, sarà previsto un terzo aggiornamento, la versione 1.3, rilasciata nel febbraio del prossimo anno e includerà l’evento “Lantern Sea Festival” a Liyue. E per i videogiocatori più insaziabili, è stato ufficialmente dichiarato che verrà rilasciato un nuovo aggiornamento ogni sei settimane.

Al momento, Genshin Impact è disponibile su PC, dispositivi mobile e PS4. Si vocifera di una versione per Nintendo Switch, ma non è chiaro quando sarà rilasciata, mentre una versione per Xbox, invece, sembra molto improbabile, poiché gli sviluppatori non sono intenzionati a svilupparla. E voi, cosa ne pensate? Siete stati sedotti anche voi dal grazioso Genshin Impact? Fatecelo sapere con un commento nella sezione qui sotto.