Genshin Impact entra nel mondo beauty con Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury, il celebre brand di cosmetici di lusso, e Genshin Impact, uno dei videogiochi più popolari a livello globale, hanno unito le forze in un'iniziativa che trascende i confini tra due universi apparentemente distanti. Questa partnership inedita celebra l'esplorazione, la magia e l'empowerment attraverso due esclusive beauty box in edizione limitata che racchiudono prodotti bestseller, oggetti da collezione co-branded e ricompense utilizzabili all'interno del gioco. Il punto culminante di questa collaborazione che sarà disponibile dal 30 aprile? La rivelazione di Mona Megistus come prima musa virtuale nella storia del brand Charlotte Tilbury.

La scelta di Mona Megistus come protagonista di questa campagna non è casuale. L'Astrologa, uno dei personaggi più amati di Genshin Impact, condivide con Charlotte Tilbury una profonda connessione con le stelle e l'energia cosmica. Il legame tra queste due icone era scritto nelle stelle: entrambe irradiano energia magica, passione e dedizione verso la propria arte. L'astrologia, elemento centrale nell'identità di Mona, si riflette anche nel brand di Charlotte Tilbury, dai nomi delle tonalità ispirati alle costellazioni fino alla stella disegnata a mano che adorna ogni confezione dei suoi prodotti iconici.

Un'alleanza cosmica tra bellezza e videogiochi

La palette cromatica di Mona, con i suoi accessori luminosi, si armonizza perfettamente con i caratteristici toni cremisi e oro di Charlotte Tilbury. Inoltre, entrambi i brand abbracciano il concetto di trasformazione alchemica per liberare il potenziale interiore. Non è un caso che Charlotte definisca spesso i suoi prodotti come "pozioni", sottolineando il loro potere non solo di trasformare l'aspetto esteriore, ma anche di influenzare positivamente lo stato d'animo.

Questa collaborazione rappresenta un'importante prima volta per entrambi i brand: per Charlotte Tilbury è la prima partnership con un videogioco, mentre per Genshin Impact si tratta della prima collaborazione internazionale con un marchio di bellezza di lusso. L'iniziativa prende vita attraverso due esclusive beauty box che contengono alcuni dei prodotti più venduti di Charlotte Tilbury, tra cui la pluripremiata Magic Cream, l'iconico Magic Serum Crystal Elixir e lo straordinario Airbrush Flawless Setting Spray, insieme a oggetti co-branded esclusivi.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Le due box in edizione limitata – Starfell Treasure Box e Starry Miracle Box – sono state concepite come veri e propri tesori che racchiudono segreti per una skincare di livello celebrity e articoli da collezione mai visti prima. Con ogni box acquistata, i clienti riceveranno ricompense riscattabili all'interno di Genshin Impact, inclusi i preziosi Primogems, la valuta in-game del titolo.

Mona Megistus appare sul merchandise co-branded – da una splendida borsa per il makeup blu a una spilla da collezione, oltre a beauty case, fascetta per capelli, mascherina per dormire, adesivi e un grazioso sacchetto in simil velluto, il tutto accompagnato da alcuni prodotti skincare iconici di Charlotte Tilbury.

Insomma, la collezione Charlotte Tilbury x Genshin Impact celebra il potere della trasformazione e l'arte dell'espressione personale, dimostrando che i confini tra bellezza e gaming sono più sottili di quanto si possa immaginare. Con questa partnership sorprendente e inaspettata, entrambi i brand invitano i loro appassionati a esplorare nuovi territori creativi e, come recita il mantra di questa collaborazione, a "Make Up Your Destiny" – creare il proprio destino attraverso l'espressione di sé, sia essa attraverso il makeup o le avventure videoludiche.