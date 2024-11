Genshin Impact: combattimenti aerei e molto altro in arrivo nella versione 5.2

HoYoverse ha annunciato oggi con un trailer che la Versione 5.2 di Genshin Impact, intitolata "Tapestry of Spirit and Flame", sarà disponibile dal 20 novembre. L'aggiornamento introduce due nuove tribù di Natlan: il Clan Fior di Piuma e i Maestri del Vento Notturno, insieme ai loro guerrieri d'élite e nuovi compagni Sauriani.

Questa versione espande notevolmente l'esplorazione e il gameplay di Genshin Impact, offrendo ai giocatori nuove meccaniche di combattimento aereo e la possibilità di trasformarsi in creature Sauriane. Le aree inedite di Natlan da esplorare includono, invece, una misteriosa città in rovina che si erge fino alle nuvole, promettendo nuove avventure e segreti da svelare.

I Sauriani giocano un ruolo fondamentale in questo aggiornamento. Vengono, infatti, introdotte due nuove specie: i Qucusauri e gli Iktomisauri. I primi, un tempo utilizzati per pattugliare i cieli di Natlan, possono planare per lunghe distanze e utilizzare il flogisto per salire più in alto, rotolare o accelerare durante il volo. I secondi, venerati dai Maestri del Vento Notturno per la loro saggezza, hanno la capacità di spiccare grandi balzi verticali e possiedono una visione unica che permette loro di rilevare cose invisibili agli esseri ordinari.

L'aggiornamento 5.2 introduce anche due nuovi personaggi giocabili:

Chasca , la rinomata Pacificatrice del Clan Fior di Piuma, è un arciere Anemo a 5 stelle. Il suo equipaggiamento unico, lo "Soulsniper", le permette di fluttuare e attaccare a mezz'aria, sfruttando appieno il posizionamento aereo sia durante l'esplorazione che in combattimento. Può sparare proiettili multi-elementali che, in combinazione con personaggi Pyro, Hydro, Cryo o Electro, si trasformano nei corrispondenti tipi elementali.

Ororon, membro dei Maestri del Vento Notturno, è un arciere Electro a 4 stelle e un versatile personaggio di supporto, particolarmente efficace con compagni di squadra Electro e Hydro. Può accumulare Punti Anima Notturna quando i suoi compagni di squadra attivano l'Esplosione dell'Anima Notturna o quando viene inflitto danno Electro o Hydro dopo l'uso della sua Abilità Elementale.

A nord-ovest del Clan Fior di Piuma giace Ochkanatlan, un'antica città perduta un tempo meraviglia a più livelli, ora afflitta dalla contaminazione Abissale e occupata da un drago furioso. Potrete esplorare questa pericolosa area grazie all'aiuto dei Sauriani e di un nuovo piccolo compagno, Cocouik, che assisterà nella pulizia della contaminazione Abissale.

L'evento principale della stagione, "Pergamene Cercaspirito di Iktomi", vi inviterà a unirvi a Citlali e Ororon nell'indagare su un misterioso incidente all'interno dei Maestri del Vento Notturno. Attraverso sfide di combattimento, l'assemblaggio di pergamene intrecciate e la raccolta di spiriti dispersi, potrete guadagnare ricompense come Primogemme e l'esclusiva spada a 4 stelle "Calamità di Eshu".

La Versione 5.2 introduce anche una serie di aggiornamenti per migliorare l'esperienza di gioco, tra cui: