Genshin Impact celebra Venti con un cortometraggio animato

Uscito a fine settembre, Genshin Impact ha avuto un impatto davvero roboante nel mercato videoludico. Il free-to-play sviluppato dallo studio cinese MiHoYo, è già un successo in nemmeno un mese dal rilascio. Sono diverse le caratteristiche del titolo che hanno saputo far innamorare diversi giocatori di tutto il mondo, e tra queste troviamo anche una vasta selezione di personaggi che possiamo trovare nel mondo di Teyvat.

Giusto in queste ore, sul canale YouTube ufficiale di Genshin Impact è stato caricato un nuovo trailer con protagonista uno dei personaggi già presenti nel free-to-play: Venti. Questo personaggio porta con se tutta una serie di abilità legate alla forza elementale del vento; una presenza decisamente utile che potete incrontare nel mondo di gioco fino a domenica 18 ottobre; dopodiché il suo banner verrà tolto e non si sa al momento se potrà tornare in futuro.

Questi video incentrati solamente su un personaggio, servono a dare maggior contesto sulla storia e le caratteristiche che differenziano i vari comprimari di Genshin Impact. Anche se alcuni giocatori che sono più avanti nel gioco potranno già conoscere alcuni misteri che nasconde Venti, il nuovo filmato mette in mostra in circa due minuti una serie di scene animate in pieno stile anime; altro aspetto molto apprezzato da parte di una grande fetta di appassionati del titolo free-to-play.

In attesa di conoscere i prossimi contenuti e aggiornamenti relativi a Genshin Impact, vi ricordiamo che il titolo è gratuito e disponibile sulle piattaforme PlayStation 4 e PC. In futuro l’MMO dalle influenze anime arriverà anche su Nintendo Switch, ma per il momento non si conosce una finestra di lancio meglio precisata. Cosa ne pensate del nuovo video dedicato a Venti? Qual è il vostro personaggio preferito presente in Genshin Impact?