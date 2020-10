Genshin Impact: numeri impressionanti di download su mobile

Lo scorso 28 settembre è stato rilasciato Genshin Impact, un action RPG che strizza più di un occhio all’acclamato Zelda Breath of the Wild uscito ormai tre anni fa. Lo sviluppatore cinese miHoYo famoso per aver creato un altro titolo mobile abbastanza famoso specialmente sul territorio orientale, Honkai Impact 3rd, ha fatto recentemente sapere che il gioco ha toccato i 17 milioni di download riguardante solo la versione mobile in tutto il mondo. Un numero davvero impressionante per la casa cinese.

Nonostante i primi periodi abbastanza turbolenti, con boicottaggi vari e proteste da parte degli appassionati dell’ultimo capitolo di Zelda i quali lo hanno accusato di plagio totale, Genshin Impact è riuscito a prendersi una bella fetta di pubblico grazie anche e soprattutto alla sua componente free-to-play. Per chi non lo sapesse ancora il titolo ha presente delle loot box che permettono di ricevere armi e personaggi differenti, come capita spesso nella maggior parte dei titoli mobile. Attraverso un tweet, Daniel Ahmad ha rivelato che solo la versione mobile ha raggiunto i 17 milioni di download escludendo di conseguenza le versioni PC e PS4.

17 million downloads in 4 days on mobile. This doesn't even include PC and PS4 downloads. https://t.co/bWCew5BmW9 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 5, 2020

Numeri incredibili ed inaspettati anche per la stessa casa di sviluppo che poco tempo fa ha dichiarato che Genshin Impact ha avuto il più grande lancio globale di qualsiasi gioco cinese. Un primato incredibile e meritevole visto che il titolo risulta essere davvero divertente e colorato. miHoYo, inoltre, ha da poco dichiarato che a poco più di una settimana dal lancio, sono già al lavoro ad una patch con diverse novità che faranno felici tutti coloro che si stanno appassionando al titolo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete scaricato Genshin Impact? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti questo piccolo diamante cinese.