Genshin Impact: update 1.1, città e personaggi svelati in anticipo

Genshin Impact, titolo action RPG e open world, rilasciato il 28 settembre 2020 gratuitamente per PC, PlayStation 4 e dispositivi mobile, è stato un enorme successo per lo sviluppatore cinese miHoYo, già noto per Honkai Impact 3rd. Sebbene inizialmente il titolo sia stato ingiustamente accusato per la somiglianza a The Legend of Zelda Breath of the Wild, il fantastico mondo di Teyvat ha presto conquistato i giocatori di tutto il mondo, già desiderosi di conoscere i dettagli del prossimo aggiornamento.

Ebbene si, a meno di una settimana dal suo rilascio miHoYo sta già lavorando ad un aggiornamento per il magico mondo di Genshin Impact che sarà disponibile per il mese corrente. Al momento non sappiamo concretamente quali novità apporterà la nuova patch, ma le fughe di notizie hanno già rivelato alcuni dettagli su ciò che verrà aggiunto al gioco con l’aggiornamento 1.1. Un utente su Reddit si è addirittura messo al lavoro per individuarne i nuovi dettagli, traducendo il contenuto del sito web cinese originale. A dir suo, miHoYo ha già rivelato i dettagli del prossimo aggiornamento e, ammettendo che tale utente sia realmente affidabile, la patch dovrebbe includere miglioramenti interessanti.

A quanto pare, sono stati rivelati quattro nuovi personaggi, ma al momento è difficile sapere se arriveranno tutti con l’aggiornamento 1.1. Tra questi conosceremo Zhongli, un utente Geo a 5 stelle armato di lancia; Xinyan, utente di Pyro a 4 stelle che porta con sé una chitarra; Dionna, un utente Cryo a 5 stelle e un altro utente misterioso Hydro a 5 stelle che, quando lo incontriamo nella storia, brandisce un paio di pugnali e un arco. Oltre a ciò, con l’aggiornamento 1.1 sarà finalmente disponibile la terza grande area di Genshin Impact, Inazuma, con una nuova missione della storia principale.

Inoltre, corre voce che gli sviluppatori intendano attivare l’invocazione della pietà a 50 convocazioni per il sistema Desiderio, modificare le impostazioni che riguardano messaggi e amici, nonché apportare modifiche alle prestazioni grafiche per mobile. Oltre a ciò, dovrebbero anche aggiungere contenuti extra per la storia principale e nuove ricompense. Non resta che attendere la conferma ufficiale di miYoHo, sperando che i dettagli discussi siano realmente presto in arrivo. E voi, avete già provato Genshin Impact? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.