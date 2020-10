Genshin Impact: l’end-game non funziona, miHoYo non ascolta i fan

Mentre Genshin Impact continua la sua volata al successo, tutti i giocatori che sono già riusciti a raggiungere la fine del gioco ora si trovano a criticare aspramente il titolo free-to-play per le sue caratteristiche che emergono solo una volta raggiunto l’end-game. Uno di questi elementi è l’Original Resin e al momento sta subendo una serie di cambiamenti tramite upgrade, ma alcuni non sono ancora soddisfatti del lavoro fatto da miHoYo.

L’Original Resin funziona con un timer, esattamente com’è tipico per i giochi gacha, costringe i giocatori ad aspettare un lasso di tempo o a spendere soldi per continuare a giocare fin da subito. Al momento i giocatori possono contenere un massimo di 120 resina, che può essere spesa per raccogliere vari bottini dalle battaglie con i boss, domini e battaglie di ley line. Una volta esaurita, la resina si accumula lentamente al ritmo di una ogni otto minuti, per un totale di 180 al giorno. Tuttavia, la resina smette di accumularsi una volta raggiunto il limite di 120, quindi i giocatori che accedono solo una volta al giorno non saranno in grado di massimizzare il tutto.

Nella prossima patch 1.1 in arrivo il prossimo 11 novembre, alcune di queste funzionalità saranno modificate. Innanzitutto, miHoYo sta cambiando il requisito del pass battaglia settimanale da 1600 a 1200. Gli sviluppatori stanno anche cambiando la quantità massima di resina che può essere trattenuta dai giocatori all0interno dell’Original Resin da una quantità di 120 fino a 160 in un solo giorno.

Sebbene il free-to-play di successo stia continuando ad accogliere milioni di giocatori appassionati, molti di coloro che hanno raggiunto l’end-game di Genshin Impact al momento non sono troppo contenti dei contenuti proposti dalla software house cinese. Cosa ne pensate dell’end-game del free-to-play del momento?