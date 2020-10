Genshin Impact: svelato un nuovo boss in arrivo con la patch 1.1

È passato ormai un mese dall’uscita di Genshin Impact, nuovo fenomeno del gaming che sta letteralmente macinando record su record in tutto il mondo. Il titolo sviluppato dall’azienda cinese miHoYo è diventato a tutti gli effetti il gioco più prolifico uscito dal territorio cinese. Un esempio? Solo durante la prima settimana di uscita è stato scaricato su mobile da ben 17 milioni di utenti. Probabilmente il team si è accorto del successo e nel giro di poco tempo si è rimboccato le maniche lavorando su aggiornamenti futuri.

Già da diverso tempo Genshin Impact è cresciuto, aggiungendo nuovi personaggi come Klee, la tenera bambina con la fissa delle esplosioni, ma tra poco è pronto ad evolversi ulteriormente. La patch 1.1 è in arrivo infatti il prossimo 11 novembre, ma già da diversi giorni si sono scoperte diverse novità. Parliamo ovviamente dell’aggiunta di nuovi e potenti personaggi, di qualche bilanciamento nel combattimento e molto altro ancora. Recentemente sul Reddit ufficiale del gioco è stato svelato un altro temibile boss.

Childe si unisce quindi al “Wolf of the North” e “Dvalin” come temibile boss da poter sconfiggere per ricevere premi sempre più incredibili. Come abbiamo potuto vedere dal filmato postato proprio qui sopra (cliccateci se volete vedere una parte del combattimento), il ragazzo usa un moveset decisamente variegato che gli permette di utilizzare diversi elementi. Inoltre, la boss fight è strutturata in fasi, vale a dire che bisognerà buildare il miglior team possibile per poterlo buttare giù.

Childe arriverà quindi con il prossimo aggiornamento di Genshin Impact, verranno aggiunte diverse novità come l’aumento della resina da parte dei giocatori (da 120 a 160), nuove armi e nuovi oggetti. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per tutti i dettagli relativi. Cosa ne pensate intanto del gioco? Ci state giocando? fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata.