Genshin Impact: l’update 1.1 ha una data, ecco i dettagli

Dopo il lancio incredibile effettuato ormai più di un mese fa, il fenomeno Genshin Impact non si accenna a fermarsi. I ragazzi di miHoYo hanno saputo trovare una community affiatata fin dal primo giorno in cui il free-to-play è arrivato sul mercato. Ora, mentre alcuni giocatori stanno iniziando a criticare soprattutto l’endgame del titolo, il team cinese ha svelato molti delle novità che verranno introdotte con il prossimo update 1.1.

Genshin Impact: le novità dell’update 1.1

Con un video pubblicato sul canale YouTube di IGN, miHoYo ha svelato prima di ogni cosa il nome che accompagnerà il nuovo update, ovvero “A New Star Approaches” e verrà rilasciato su tutte le piattaforme a partire dal prossimo 11 novembre.

Nuovi personaggi

Tra le novità che verranno introdotte in Gesnshibn Impact, i giocatori potranno fare la conoscenza di ben 5 nuovi personaggi. Childe e Zhongli saranno i due personaggi da 5 stelle e saranno presenti nella parte gacha del titolo, mentre Xinyan e Diona saranno da 4 stelle.

Nuove missioni

Il nuovo upgrade inserirà nel mondo di gioco anche tutta una serie di nuove quest da portare a termine. Alcune di queste completeranno il capitolo di Liyue, ma ne verranno aggiunte anche di alcune secondarie relative agli altri specifici personaggi che si potranno incontrare.

Evento stagionale

Ci sarà spazio anche per assistere ad un nuovo evento stagionale chiamato Unreconciled Stars. Per la durata di due settimane, i giocatori dovranno combattere contro un cataclisma che si abbatterà sul mondo di Tevyat. All’interno di questo evento, troveranno spazio anche delle nuove missioni e come ricompensa ci sarà anche un personaggio da 4 stelle; ovvero Fischl.

Infine sappiamo che l’udpate 1.1 di Genshin Impcat, aggiungerà al titolo free-to-play anche un nuovo sistema di reputazione, nuovi strumenti e un mostro speciale; il Forrest Hilichurl. Cosa ne pensate di queste prime informazioni riguardanti il prossimo aggiornamento del titolo free-to-play del momento?