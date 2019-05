George R. R. Martin: conferma un nuovo gioco e svela alcuni dettagli

George R. R. Martin tramite il suo blog personale parla con i fan del finale di Game of Thrones e accenna qualche informazione sul nuovo gioco

Domenica 19 maggio è andata in onda l’ultima puntata della stagione 8 di Game of Thrones, segnando così la fine della serie televisiva HBO tratta dai romani delle Cronache del ghiaccio e del Fuoco ideate da George R. R. Martin. Lo scrittore sul proprio blog personale ha scritto un post per discutere del finale e sul futuro del franchise, dove annuncia casualmente di stare attualmente lavorando su di un videogioco. Questo ha fatto subito pensare alla già chiacchierata collaborazione con la casa di sviluppo FromSoftware.

Mentre discuteva con i propri fan, ha affermato di essersi consultato per un videogame al di fuori del Giappone, non fornendo però altri dettagli. Le voci di corridoio che girano da un po’ di tempo si sono rivelate essere vere, ma non sappiamo se effettivamente a sviluppare il gioco possa essere la software house giapponese creatrice del genere Souls-like. È possibile infatti che George R. R. Martin stia collaborando con un altro uno studio di sviluppo videogame, che ha sede la sede al di fuori del Giappone.

A rendere le cose più interessanti però è FromSoftware, il quale ha annunciato che durante l’E3 di quest’anno presenterà un nuovo gioco. Si vocifera che questo nuovo titolo possa avere un’ambientazione ispirata alla mitologia norrena con più personaggi giocabili. Un gioco dal forte impatto dark fantasy, proprio come Dark Souls, che si abbina perfettamente allo stile del famoso scrittore. Qui trovate una news con alcune presunte immagini del nuovo gioco.

George R. R. Martin sul suo post ha scritto che per scoprire qualcosa in più sul nuovo gioco (dal nome in codice GR) a cui sta lavorando, non ci vorrà molto. Nonostante le parole dello scrittore i fan continuano a credere e sperare in una collaborazione tra George R. R. Martin e FromSoftware.

Per avere maggiori informazioni e chiarezza sulla faccenda ci toccherà attendere ancora un po’ di tempo, ovvero l’inizio dell’E3.