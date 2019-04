Ghost of Tsushima: data di uscita ancora molto lontana?

Ghost of Tsushima è atteso da tempo, ma pare che per la sua uscita dovremo attendere ancora molto, o almeno è quello che fa intendere un annuncio di lavoro.

Ghost of Tsushima, il nuovo gioco di Sucker Punch (inFamous) è stato annunciato alla Paris Games Week 2017. Da allora, non c’è stato modo di scoprire novità interessanti a riguardo e, sopratutto, non è stato possibile capire quando sarà rilasciato il gioco. Lo sviluppo prosegue da tempo e si potrebbe pensare che sia una delle IP Sony più avanzate, a livello di lavorazione. Ora, però, scopriamo una novità che ci fa pensare il contrario.

Tramite le pagine di Gamasutra è stato condivisa una proposta di lavoro di Sucker Punch Productions. Il ruolo in questione è per un Narrative Writer che avrebbe il compito di scrivere dialoghi, con scadenze precise, per tutta una serie di personaggi che vivono in un mondo ispirato al Giappone del tredicesimo secolo. Il lavoro è legato anche all’ideazioni di missioni per un gioco open-world. Inoltre, il Narrative Writer si dovrebbe occupare anche di altre aree della narrativa del gioco, come contenuti secondari (descrizioni di oggetti e simili?), dialoghi e testi necessari per i contenuti per il marketing.

Si tratta di molti compiti diversi e di notevole importanza: il fatto che un ruolo di questo tipo sia ancora vacante fa pensare che il gioco non sia per nulla vicino alla conclusione dei lavori. Chiaramente, si tratta di una congettura e fino a quando Sucker Punch non rilascerà una dichiarazione ufficiale in merito non potremo sapere con certezza qual è la situazione.

È possibile che, banalmente, il ruolo fosse già occupato da un’altra persona e che questa abbia dovuto lasciare lo studio, lasciando quindi la posizione vacante. Speriamo di scoprire ben presto novità sull’argomento. Diteci, cosa ne pensate di Ghost of Tsushima? La nuova IP PlayStation vi ha intrigati, oppure il Giappone del tredicesimo secolo non fa per voi?