Ghost of Tsushima Director's Cut | Recensione PC

Ghost of Tsushima Director's Cut rappresenta una delle opere più affascinanti e coinvolgenti sviluppate da Sucker Punch. Originariamente rilasciato per PS4, il gioco ha successivamente ricevuto una versione migliorata per PS5 e, ancor più recentemente, un porting per PC. Parliamo di un titolo action-adventure open world ambientato nel Giappone feudale, che offre una combinazione di combattimenti dinamici, esplorazione e una narrativa avvincente; un'opera imperdibile per gli amanti dei videogiochi ambientati nel paese del Sol Levante, che non potevamo, dunque, non rispolverare in occasione della sua uscita su PC.

Un tuffo nel Giappone feudale

La trama di Ghost of Tsushima ci porta nel 1274, durante l'invasione mongola dell'isola di Tsushima. Il protagonista, Jin Sakai, è uno degli ultimi samurai sopravvissuti del suo clan, determinato a difendere la sua terra e il suo popolo dall'invasione nemica. La storia si sviluppa in tre atti principali, con una durata complessiva di circa 30 ore, che possono aumentare notevolmente se si decide di completare tutte le missioni secondarie e attività disponibili - come in qualsiasi open world che si rispetti -.

"Il sistema di combattimento è fluido e gratificante"

Il gameplay, invece, combina elementi di combattimento diretto e stealth: Jin può affrontare i nemici in duelli all'arma bianca utilizzando le tecniche tradizionali dei samurai oppure adottare un approccio furtivo, sfruttando le ombre e le tecniche di assassinio silenzioso. Il sistema di combattimento, in tal senso, è fluido e gratificante, con una vasta gamma di armi e abilità da sbloccare.

La mappa di gioco, sebbene non vasta quanto altri open world, è densa di dettagli e offre molteplici attività, dalle missioni principali alle quest secondarie, dai collezionabili ai punti di interesse nascosti. L'esplorazione è incentivata dalla bellezza degli scenari, che variano tra foreste, campi di battaglia, villaggi in rovina e templi antichi, immergendoci completamente nel Giappone feudale e facendoci ricordare a ogni passo dove di troviamo.

Come gira Ghost of Tsushima Director's Cut su PC?

Non possiamo, a questo punto, non menzionare il comparto tecnico di Ghost of Tsushima Director's Cut, il quale è assolutamente di prim'ordine. Sulla versione PC, così come su quella PS5, la qualità delle texture, l'illuminazione e le animazioni sono stati perfezionati, rendendo ogni scena un vero spettacolo visivo.

"Una delle migliori conversioni di un titolo PlayStation"

In particolare, la versione per PC, curata da Nixxes, si presenta come una delle migliori conversioni di un titolo PlayStation: il gioco offre una vasta gamma di opzioni grafiche per adattarsi a diverse configurazioni hardware, dal supporto per il 4K al frame rate sbloccato, fino al supporto per monitor Ultrawide e Super Ultrawide.

Le specifiche minime e consigliate garantiscono che anche i giocatori con PC di fascia media possano godere dell'esperienza senza compromessi significativi. Durante i nostri test, infatti, il gioco è stato provato su un Lenovo Legion Slim 7i con processore Intel i7-12700H e scheda video Nvidia GeForce RTX 3060, mostrando performance eccellenti e stabilità senza bug o rallentamenti rilevanti.

Requisiti Minimi per PC Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3-7100 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 5500 XT

Spazio su disco: 75 GB (SSD raccomandato) Requisiti Consigliati per PC Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT

Spazio su disco: 75 GB (SSD richiesto)

Il porting PC supporta anche tecnologie di upscaling come NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS, che migliorano ulteriormente la qualità visiva e le performance del gioco. Inoltre, il supporto per NVIDIA Reflex e DLAA consente di ridurre la latenza e migliorare la qualità dell'immagine.

Le novità e i contenuti aggiuntivi

Una delle novità più interessanti della versione per PC è poi l'implementazione del sistema di trofei, simile a quello presente su PS5. A differenza delle altre esclusive PlayStation sbarcate su PC, infatti, ora è possibile sbloccare trofei e collezionarli esattamente come accade nella console di casa Sony, aggiungendo così un ulteriore livello di sfida e soddisfazione per coloro che amano platinare i giochi al 100%.

Ovviamente, la Director's Cut di Ghost of Tsushima include l'espansione Iki Island, la quale aggiunge una nuova area esplorabile con missioni aggiuntive e contenuti bonus. Inoltre, la modalità multiplayer Legends permette ai giocatori di unirsi in squadre di 2-4 membri per affrontare missioni cooperative, scegliendo tra quattro classi: samurai, cacciatore, ronin e assassino; questa modalità in particolare introduce un elemento di rigiocabilità significativo, permettendo di continuare l'avventura anche dopo la fine della storia.