Ghost of Tsushima, questa mod Ray Tracing di Massihancer vi farà impazzire

Giulio "Massihancer" Guglielmi è tornato con un'altra incredibile mod, questa volta dedicata al gioco del momento su PC, Ghost of Tsushima. Grazie al preset grafico tramite Reshade, l'illuminazione globale dei giochi ha raggiunto un nuovo livello di realismo. Utilizzando il nuovo shader Complete RT 1.3, sviluppato in collaborazione con "NiceGuy", il modder italiano è riuscito a migliorare significativamente i dettagli delle ombre e delle luci in tempo reale. Questo è stato reso possibile grazie alla tecnologia ReSTIR G.I.

Una delle principali innovazioni introdotte con Complete RT è il miglioramento della nebbia volumetrica. Questo effetto conferisce una maggiore profondità e realismo agli ambienti di gioco, rendendo l'esperienza più immersiva. Inoltre, l'accuratezza dei colori è stata affinata tramite un preciso Color Grading, assicurando che ogni scena risulti visivamente perfetta.

Per aggiungere un tocco cinematografico, il modder ha implementato una profondità di campo più immersiva, che enfatizza il soggetto principale dell'azione e sfuma lo sfondo in modo naturale. Questa modifica non solo migliora l'estetica del gioco, ma anche la sua atmosfera, rendendo ogni momento sul campo di battaglia decisamente più impattante a livello visivo.

Un altro miglioramento notevole è la Camera Mod, che segue ogni movimento sul campo di battaglia, creando un'esperienza di gioco più dinamica e coinvolgente. Questa funzione permette di percepire ogni azione con maggiore intensità, come se si fosse dentro il gioco stesso.

Il preset Reshade di Massihancer funziona alla perfezione con tutti i dettagli al massimo, grazie all'utilizzo di una scheda grafica RTX 4090. Questo setup garantisce prestazioni elevate, mantenendo un framerate stabile di 60 fps, anche nelle situazioni più complesse.