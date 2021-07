Ghost of Tsushima, Director’s Cut e versione PS5 in arrivo

Alla fine i rumor erano veri. Ghost of Tsushima, l’ultima grande opera di Sucker Punch in esclusiva PlayStation 4 tornerà nei negozi, in una speciale Director’s Cut a poco più di un anno dall’uscita. L’annunciato è stato diramato nel corso della giornata odierna, tramite un trailer e un lungo post sul blog di PlayStation che ha spiegato i dettagli, i nuovi contenuti e tutte le novità di questa versione.

Cominciamo dal nome ufficiale: la nuova edizione del gioco Sucker Punch si chiamerà ufficiale Ghost of Tsushima Director’s Cut. Sarà disponibile su PlayStation 4 ma per la prima volta anche su PlayStation 5, con quest’ultima versione che godrà di cambiamenti importanti. Oltre ad alcuni cambiamenti grafici e l’inclusione dei DLC, la Director’s Cut del titolo includerà anche una nuova avventura, ambientata nell’Isola di Iki, decisamente vicina a Tsushima. La nuova avventura permetterà a Jin di investigare sulla presenza della civiltà Mongola nella nuova località e permetterà ai giocatori di sbloccare nuovi trofei, aggiunti per l’occasione.

Ghost of Tsushima Director’s Cut godrà comunque di grandi cambiamenti per PlayStation 5. A partire dal lip sync in giapponese, il feedback aptico e i grilletti adattivi. Cambiamenti previsti anche per l’audio, che ora godrà del 3D Audio su PS5, caricamenti ottimizzati, una risoluzione in 4K e ovviamente i tanto desiderati 60 frame al secondo. Una piccola preview di quello che ci aspetta è disponibile grazie al video in calce alla notizia.

Altri piccoli cambiamenti riguardano la Photo Mode, con nuove opzioni e la possibilità di rimappare alcuni tasti del controller. Presente anche il target lock ma questi cambiamenti ovviamente saranno disponibili per tutti e non solo esclusivi per questa nuova versione.

E ora la data di uscita. Ghost of Tsushima Director’s Cut sarà disponibile a partire dal 20 agosto. Le modalità di acquisto sono differenti: è possibile acquistare il gioco da zero oppure aggiornare la versione base e quella nuova, il tutto ovviamente a prezzi differenti che in Italia però non sono ancora stati riportati. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.