Ghost of Tsushima conquista Steam, ma le tensioni per l'obbligo del PSN non si placano

La recente release di Ghost of Tsushima su Steam è stata un vero e proprio successo, ma questo non è bastato per non scatenare nuove polemiche legate alla necessità di possedere un account PlayStation Network per accedere alle funzionalità multiplayer del gioco.

Tale requisito ha suscitato parecchio malcontento tra i giocatori, soprattutto in quelli che in seguito al recente caso che ha coinvolto Helldivers 2 si sono trovati con il preordine cancellato e un rimborso automatico effettuato da Sony.

Ghost Of Tsushima, difatti, è stato rimosso da Steam, e dagli altri store online disponibili su PC, in quegli oltre 180 paesi in cui PlayStation Network non è disponibile.

Sebbene Ghost of Tsushima abbia ricevuto una accoglienza generale decisamente positiva, con l'85% di recensioni positive sulle oltre 6.000 ricevute a oggi, una parte non trascurabile delle critiche si concentra sulla questione dell'account PSN obbligatorio.

Gli utenti hanno espresso la propria frustrazione per la limitazione rappresentata dalla registrazione obbligatoria al PlayStation Network, un sentimento negativo che si è aggravato in seguito allo scoprire che questo vincolo è unicamente dettato da un comparto multiplayer totalmente opzionale rispetto all'esperienza principale offerta dal titolo.

Molti utenti hanno espresso il proprio disappunto in modo diretto, o ironico come in alcuni degli esempi che potete vedere qua sopra, lamentando il fatto che Sony con questa politica scellerata non solo stia infliggendosi un importante danno d'immagine ma, soprattutto, non abbia compreso che i giocatori PC vogliono sentirsi liberi di poter acquistare, e giocare, qualsiasi produzione venga sviluppata per la loro piattaforma.

È importante notare che, nonostante queste critiche, la conversione del gioco da parte di Nixxes è stata generalmente ben accolta, con molti apprezzamenti indirizzati verso la qualità tecnica del porting.

Tuttavia, le recensioni negative non mancano di menzionare anche altri problemi minori come bug, crash e qualche problema con il DLSS e l'FSR. Si tratta di un numero molto contenuto di recensioni, ma indubbiamente gli sviluppatori hanno ancora qualche correzione da apportare.