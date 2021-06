Ghost of Tsushima: novità in arrivo, indizio in rete

L’ESRB, l’ente di classificazione americano, ha classificato una Director’s Cut di Ghost of Tsushima per PS4 e PS5. Una notizia che potrebbe confermare anche alcuni recenti rumours. Negli scorsi giorni, infatti, si era parlato di un nuovo DLC per il titolo di Sucker Punch, che potrebbe arrivare già nel 2021. Purtroppo, la descrizione della classificazione non rivela alcun dettaglio contenutistico riguardo questa nuova versione del titolo, così come la software house e Sony non hanno ancora annunciato la Director’s Cut.

Per quanto riguarda il DLC, invece, si vocifera che si chiamerà Ghost of Ikishima e che sarà una sorta di avventura dalla longevità di Marvel’s Spider-Man Miles Morales; insomma, un’espansione da giocare tutta d’un fiato. Come suggerito dal nome, dovrebbe essere ambientato nell’isola di Iki, nello Stretto di Tsushima (tra Corea e Giappone). Si tratta di un’isoletta molto più piccola rispetto a Tsushima, ma ricca di spiagge paradisiache e scorci da mozzare il fiato.

I riflettori sull’open world in salsa nipponica di Sucker Punch sono nuovamente accessi: la casa di sviluppo di Bellevue comunicherà novità a breve? Con la classificazione da parte dell’ESRB e le tantissime voci di corridoio (tra cui quella dell’arrivo di una versione PC), pensiamo proprio di si. Ciononostante, per una conferma effettiva e per conoscere i dettagli di questa Ghost of Tsushima Director’s Cut, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.

ESRB lists Ghost Of Tsushima: Director's Cut for PS4 and PS5https://t.co/jyDyBU3t1T pic.twitter.com/klELD1tYOd — Nibel (@Nibellion) June 29, 2021

