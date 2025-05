Avete preordinato Switch 2? Preparatevi già a riaprire il portafogli per il modello OLED

La collaborazione tra Nintendo e Samsung si intensifica, aprendo nuovi orizzonti per il futuro della console Switch 2: quello che era iniziato come un accordo per componenti specifici si è evoluto in una partnership strategica più ampia, con l'obiettivo primario di garantire una produzione stabile e soddisfare la domanda prevista per la nuova console. Ma dietro le quinte, Samsung sembra già guardare oltre, puntando a un ruolo ancora più significativo nei futuri sviluppi della piattaforma Nintendo, in particolare per quanto riguarda i display della console.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Samsung non si accontenta di essere solo un fornitore tra tanti. L'azienda coreana avrebbe già avviato discussioni con Nintendo riguardo a possibili versioni aggiornate della Switch 2, seguendo un percorso simile a quanto avvenuto con la console originale. Le fonti indicano che Samsung starebbe cercando di posizionarsi come fornitore privilegiato di schermi OLED per una futura revisione della console, anticipando le mosse di Nintendo sul mercato.

La strategia di Samsung appare logica se si considera la storia recente di Nintendo. La casa di Kyoto ha, infatti, dimostrato di seguire un approccio evolutivo con la prima Switch, lanciando nel tempo varianti come la Switch Lite e la Switch OLED, ciascuna caratterizzata da specifiche modifiche rispetto al modello base.

Una scommessa sul futuro della console ibrida

È importante sottolineare che al momento non esistono conferme ufficiali su eventuali revisioni della Switch 2. La mossa di Samsung sembra più una strategia preventiva, un tentativo di assicurarsi una posizione privilegiata in vista di sviluppi futuri che, sebbene probabili, non sono ancora stati annunciati.

L'ampliamento della partnership attuale tra le due aziende serve principalmente a incrementare la capacità produttiva della Switch 2, garantendo forniture costanti e riducendo al minimo i problemi di disponibilità che spesso affliggono il lancio di nuove console. Una lezione che Nintendo ha sicuramente appreso dalle difficoltà riscontrate con il lancio della Switch originale in alcune regioni.

Guardando alla storia di Nintendo con la prima Switch, appare plausibile che l'azienda giapponese segua un percorso simile anche con la nuova generazione. La Switch originale ha visto l'introduzione di varianti significative negli anni: la più compatta Switch Lite dedicata esclusivamente al gioco portatile e la premium Switch OLED con il suo display migliorato.

Se Nintendo decidesse effettivamente di riproporre questa strategia, Samsung sarebbe in una posizione ideale per fornire i display OLED per una futura "Switch 2 OLED". L'azienda coreana ha già dimostrato le proprie capacità con la prima generazione della console e sta cercando di consolidare ulteriormente questa relazione commerciale.

La collaborazione tra i due colossi sembra destinata a prosperare finché la Switch 2 manterrà le aspettative di vendita. Per Nintendo, avere un partner affidabile come Samsung rappresenta una garanzia di qualità e capacità produttiva, mentre per il gigante dell'elettronica coreano, l'accesso privilegiato a uno dei prodotti più attesi nel mercato videoludico costituisce un'importante vetrina tecnologica e una fonte di ricavi stabile.