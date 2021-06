Ghost of Tsushima: potrebbe essere in arrivo un DLC single player

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di alcune voci di corridoio che vedrebbero molto probabile e molto vicina l’uscita di Ghost of Tsushima su PC. Ora, a questo rumor quest’oggi se ne aggiunge un secondo, e questa volta si parla di una possibile espansione dell’esclusiva Sony sviluppata dai ragazzi di Sucker Punch. Nel dettaglio, stando a quanto emerso in rete, sembra che il titolo potrebbe ricevere a breve un particolare DLC da giocare in single player.

Il tutto è partito proprio quando hanno cominciato ad arrivare i primi rumor su un possibile arrivo su PC di Ghost of Tsushima. D’altronde, che Sony abbia iniziato a far arrivare le proprie esclusive anche su PC è cosa assodata da più di qualche mese. Ora però, sembra che i nuovi rumor si riferiscano ad un DLC per il gioco di Sucker Punch, con l’annuncio di quest’ultimo che secondo alcune voci potrebbe avvenire proprio durante il prossimo evento digitale Sony.

Ci sono già alcuni aggiornamenti sulla questione, e in uno di questi uno dei co-fondatori di Xbox Era ha voluto confermare che tale DLC di Ghost of Tsushima dovrebbe avere la stessa grandezza del DLC Hivebusters di Gears 5. Ma non solo, sempre stando allo stesso account di Twitter, il DLC si chiamerà Ghost of Ikishima, con il team di viluppo che sta cercando di farlo uscire entro la fine del 2021.

In conclusione, il co-fondatore di Xbox Era si è meravigliato della fuoriuscita di questo rumor, dato che, secondo lui, in pochissimi dovevano essere al corrente dell’esistenza di questo nuovo contenuto di prossima uscita per Ghost of Tsushima.