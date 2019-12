Ghost of Tsushima: l’esclusiva PS4 torna a mostrarsi

Sono già passati due anni dalla prima volta che abbiamo visto Ghost of Tsushima. La nuova proprietà intellettuale di Sucker Punch, già autori di Sly Raccoon e Infamous, si era presentata al pubblico durante la Paris Games Week del 2017. Dopo il trailer di annuncio il gioco ha fatto capolino durante la conferenza Sony dell’E3 2018, dove abbiamo avuto l’opportunità di vederne anche il gameplay tramite un filmato ben più longevo del trailer di presentazione.

Ambientato sull’isola di Tsushima, il nuovo gioco di Sucker Punch metterà il giocatore nei panni di Jin Sakai, un ultimo samurai che si trova nel bel mezzo della prima invasione mongola del Giappone. Ambientato nel Giappone feudale, più precisamente nel 1274, il titolo avrà delle componenti d’azione e stealth inserite in un’esplorazione del mondo di gioco open world attraversabile sia a piedi che a cavallo.

Il breve trailer si limita a farci vedere un gruppo di soldati camminare in un viale alberato, quando davanti a loro appare quello che sembra avere le fattezze di Jin Sakai. Il samurai è pronto a sfidare i soldati ma il filmato si interrompe, lasciandoci con la curiosità di scoprine di più. Ma non dovremo attendere poi così tanto, dato che il resto del reval di Ghost of Tsushima verrà mostrato questo giovedì durante i The Game Awards 2019.

Dopo The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima è l’altra produzione tripla A attesa da lungo tempo dagli appassionati in esclusiva su PlayStation 4. Cosa pensate di quanto mostrato in quest’ultimo State of Play del 2019 su Ghost of Tsushima? Diteci cosa ve ne pare nella sezione dedicata ai commenti.