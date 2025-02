Lost Soul Aside potrebbe essere la sorpresa dello State Of Play di domani

L'action RPG cinese Lost Soul Aside potrebbe essere tra i protagonisti dello State of Play di Sony PlayStation previsto per il 12 febbraio alle 23:00 italiane. Il sospetto è nato dopo che l'account ufficiale del gioco ha condiviso l'annuncio dell'evento su X, alimentando le speculazioni sulla sua possibile presenza.

Lost Soul Aside è un progetto ambizioso in sviluppo da quasi un decennio. Iniziato come lavoro individuale dello sviluppatore Yang Bin, si è evoluto nel tempo grazie alla creazione di un vero team di sviluppo e al supporto di Tencent prima e Sony PlayStation poi, che ne ha acquisito l'esclusiva console.

I tempi potrebbero essere maturi per una presentazione definitiva del gioco.

Nonostante la condivisione dell'annuncio dello State of Play possa essere semplicemente un gesto di supporto verso Sony, partner del progetto, molti ritengono che sia un indizio sulla presenza del gioco all'evento. Gli appassionati sperano di vedere finalmente materiale concreto e magari l'annuncio di una data di uscita ufficiale.

Oltre a Lost Soul Aside, circolano voci sulla possibile apparizione di Senua's Saga: Hellblade 2 durante lo State of Play. L'evento, della durata di circa 40 minuti, promette di mostrare giochi in arrivo su PS5 e PlayStation VR2, attirando l'attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo.

La community di fan PlayStation attende con trepidazione le novità che verranno svelate, nella speranza di scoprire titoli entusiasmanti per il futuro della piattaforma Sony.