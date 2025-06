Il mese di giugno si apre con una delle attese vetrine digitali del panorama videoludico mondiale. Sony Interactive Entertainment ha appena annunciato il ritorno del formato State of Play, l'evento in streaming che presenterà le novità in arrivo su PlayStation 5. L'appuntamento, della durata di oltre 40 minuti, è fissato per domani, 4 giugno, e offrirà agli appassionati un'immersione completa nelle produzioni più interessanti in fase di sviluppo, con particolare attenzione ai titoli realizzati da team creativi provenienti da ogni angolo del globo (e quindi non solo di Sony Interactive).

La diretta prenderà il via alle 23:00 ora italiana. L'evento sarà trasmesso simultaneamente su YouTube e Twitch, esclusivamente in lingua inglese, confermando la portata internazionale della manifestazione che si rivolge a una platea globale di videogiocatori.

Lo State of Play si configura come un momento cruciale per scoprire i titoli imperdibili in arrivo sulla console ammiraglia di Sony (PS5 è acquistabile su Amazon). Mentre l'azienda giapponese invita tutti a partecipare alla diretta, ha anche rilasciato importanti avvertenze per content creator e streamer interessati a condividere l'evento con i propri spettatori. La questione riguarda principalmente i contenuti protetti da copyright, con particolare riferimento alle musiche che potrebbero essere incluse durante la trasmissione.

Sony ha espressamente dichiarato che, pur celebrando e accogliendo con entusiasmo i co-streamer e i creatori di contenuti, esistono accordi di licenza fuori dal controllo dell'azienda che potrebbero interferire con i co-stream o con gli archivi VOD (video on demand) della trasmissione. Non è una novità, ma è sempre meglio ribadirlo.

Per coloro che intendono salvare la trasmissione come VOD con l'obiettivo di creare video riepilogativi, o per chi desidera ripubblicare clip o segmenti dello show, PlayStation consiglia vivamente di omettere qualsiasi musica protetta da copyright. Un suggerimento che sottolinea come, nonostante l'evoluzione del settore, le questioni legate ai diritti musicali rimangano un territorio complesso da navigare anche per le grandi aziende tecnologiche.

La natura dello State of Play, con il suo formato snello, rappresenta la risposta di Sony alla crescente richiesta di aggiornamenti costanti da parte della community, sempre affamata di news sui giochi in sviluppo per PlayStation. A differenza dei tradizionali eventi fisici, questi appuntamenti digitali consentono all'azienda di mantenere un contatto più diretto e frequente con il pubblico, presentando novità in modo efficace e immediato senza la necessità di organizzare conferenze su larga scala.

Nel mentre è sempre meglio ricordare che questo weekend andrà in scena il Summer Game Fest (venerdì) e l'Xbox Games Showcase (domenica). Due appuntamenti tra i più importanti dell'anno in tema gaming.