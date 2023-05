Konrad Beckmann ha sviluppato un sistema che mette in comunicazione Raspberry Pi Pico e Nintendo 64, e usa la porta della cartuccia per trasmettere contenuti in streaming. Ed è riuscito a far funzionare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Nintendo 64 – un risultato che ha dell’incredibile.

Nel progetto di Backmann, i giochi vengono eseguiti su un PC separato e formattati per lo streaming video wireless sul Pico, con una risoluzione di 320 x 240px. Questa configurazione consente di giocare a giochi come Tears of the Kingdom e altri ancora utilizzando il microcomputer. La cartuccia RP2040 utilizzata in questo particolare progetto è la versione PicoCart64 v1 lite

Zelda: TOTK looks decent on the N64! pic.twitter.com/08uzQnIUik — Konrad Beckmann (@kbeckmann) May 17, 2023

Oltre allo streaming di Zelda, Konrad Beckmann è riuscito a impostare una sessione di condivisione dello schermo dal suo PC e ha anche implementato il supporto per lo streaming della sua PlayStation 5, utilizzando pyremoteplay: in ques’ultimo caso c’è un doppio passaggio, con il gioco che viene prima trasmesso al PC e poi al Nintendo 64.

Nel caso di Zelda, ovviamente il gioco non esiste per PC, quindi possiamo immaginare che Backman sia usando una versione per PC non ufficiale. Il progetto di Backman è disponibile su Github, per chiunque volesse provarlo o personalizzarlo.