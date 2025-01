Volete un GameCube alimentato da un Raspberry? Ora potete costruirvelo da soli

Un brillante maker ha creato un case per Raspberry Pi ispirato al design del Nintendo GameCube. SilvestreDesignLab ha progettato questo case, il cui progetto è open-source, compatibile con diversi modelli di Raspberry Pi, tra cui il 3B, 4B e parzialmente il 5.

Il case offre spazio interno per componenti aggiuntivi come un sistema di raffreddamento attivo e un'unità M.2, rendendolo ideale per l'emulazione di giochi retro e, in particolare, per l'emulazione del Nintendo GameCube. "C'è spazio extra per altri moduli aggiuntivi", afferma SilvestreDesignLab, evidenziando la flessibilità del design.

Questo case trasforma il Raspberry Pi in un mini GameCube personalizzabile

Essendo stampabile in 3D, ed essendo il progetto disponibile per tutti, gli utenti possono scegliere il colore del filamento per replicare le varianti cromatiche originali del GameCube o creare combinazioni uniche e totalmente personali. Il progetto, inoltre, include diverse piastre inferiori per adattarsi ai vari modelli di Raspberry Pi.

La versione di SilvestreDesignLab, è stata realizzata usando un Raspberry Pi 5 (che potete trovare su Amazon) e lo stesso autore suggerisce di usare quel modello per avere lo spazio necessario per alloggiare il resto dell'hardware utilizzato nella sua versione. Resta indubbio, però, che l'estrema modularità del progetto, permetta di usare l'hardware che avete già a disposizione, visto che gli alloggiamenti interni, presenti nel progetto, sono disponibili per i vari modelli di Pi.

L'assemblaggio richiede viti M2.5 e seguire le istruzioni dettagliate fornite dall'autore. I file STL e le istruzioni sono disponibili gratuitamente su Maker World, permettendo a chiunque di realizzare il proprio case.

La natura open-source del progetto incoraggia la personalizzazione e il miglioramento continuo da parte della community. Gli appassionati possono modificare il design per adattarlo alle proprie esigenze o aggiungere nuove funzionalità.

Questo case rappresenta un esempio di come la combinazione tra nostalgia per il retrogaming e le moderne tecnologie per la creazione rapida possa dar vita a progetti brillanti e funzionali. Per chi volesse vedere il risultato finale, ho stampare il proprio case sfruttando Bambu Studio, SilvestreDesignLab ha condiviso immagini e file associati sulla pagina del progetto "Pitendo GameCube case".