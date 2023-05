Da circa 24 ore i giocatori di tutto il mondo stanno godendo del nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo titolo capolavoro di Nintendo che punta dritto di prepotenza ad appropriarsi di gioco dell’anno 2023, salvo sorprese con Starfield, Final Fantasy XVI, Diablo IV e Marvel’s Spider-Man 2.

Nonostante siano passati 6 anni dall’uscita di Breath of the Wild, anche questo seguito è uscito su Nintendo Switch, una console che ormai fatica non poco a livello prestazionale. In qualche modo si può considerare questo nuovo capitolo delle avventure di Link come un po’ il canto del cigno per l’ibrida più popolare al mondo.

Se su Switch il gioco fatica non poco, raggiungendo un frame rate spesso anche sotto i 20 fps, su PC le cose sono ben diverse. Chiaramente il titolo non è uscito su computer, ma qualcuno lo ha avviato grazie all’emulatore Yuzu, riuscendo a raggiungere prestazioni estremamente elevate, garantendo 60 fps e una risoluzione fino a 8K con un PC dotato di CPU I9 13900K, una GPU: RTX 4080 e una memoria di 64GB. Inutile sottolineare di quanto l’impatto visivo sia straordinario.

Ci teniamo comunque a ribadire che l’emulazione è legale solo nel momento in cui si possiede il gioco, inoltre Nintendo non vede assolutamente di buon occhio queste metodologie, soprattutto sui titoli più importanti come Zelda e Super Mario. Non è escluso, quindi, che l’emulatore possa essere bandito nel corso dei prossimi giorni grazie agli avvocati dell’azienda di Kyoto.