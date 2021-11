Giochi gratis PC: Prime Gaming regala grandi titoli a cascata

Uno dei servizi in abbonamento più interessanti e ricci di contenuti gratuiti è senza ombra di dubbio Prime Gaming. Oltre a tutta una serie di agevolazioni sulla piattaforma di streaming Twitch, come il poter abbonarvi gratuitamente al canale di uno streamer a vostra scelta al mese, sarete in grado di ottenere una valanga di giochi gratis da riscattare su PC. Già in passato sono stati regalati grandi giochi del presente e del passato, e anche a dicembre sarà possibile fare una grossa scorpacciata di grandi titoli.

Nel mese di dicembre Prime Gaming regalerà ben 9 giochi gratis da riscattare su PC. Ci sarà spazio per tutti i gusti, da chi predilige grandi titoli di saghe importanti a chi, invece, preferisce buttarsi alla scoperta di piccoli titoli più contenuti ed indipendenti.

Tra i nove giochi gratis che verranno proposti il mese prossimo ci possiamo trovare il remake del popolare Need for Speed Hot Pursuit, in cui potrete sfrecciare contro tutto e tutti in circuiti cittadini e costieri. Ma non ci si ferma qui, dato che saranno presenti anche titoli come Football Manager 2021 e la folle e scanzonata avventura spaziale Journey to the Savage Planet.

Di seguito trovate tutti e nove i giochi che saranno riscattabili gratuitamente a dicembre per gli abbonati a Prime Gaming:

Need for Speed Hot Pursuit

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Oltre ai giochi gratis, gli abbonati a Prime Gaming possono riscattare una serie di contenuti di gioco e pacchetti per i titoli online più popolari al momento.