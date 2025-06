La strategia di distribuzione di Amazon Prime Gaming per il mese di giugno 2025 rivela nove titoli gratuiti distribuiti nell'arco di quattro settimane. La formula è la medesima: nessun costo aggiuntivo per chi possiede già Amazon Prime, bastando collegare l'account alla piattaforma Twitch per attivare automaticamente Prime Gaming (potete abbonarvi a Prime seguendo questo link).

Il calendario delle uscite segue una distribuzione scaglionata che mantiene alta l'attenzione degli utenti durante tutto il mese. Dal 5 giugno sono già disponibili Mordheim: City of the Damned, uno strategico ambientato nell'universo dark fantasy di Warhammer, e The Abandoned Planet, un'avventura grafica in stile punta e clicca che promette di catturare gli appassionati del genere. Entrambi rappresentano proposte di qualità che vanno oltre la semplice distribuzione di titoli minori.

5 Giugno: Mordheim: City of the Damned (codice GOG)

The Abandoned Planet (Amazon Games App) 12 Giugno: Death Squared (codice GOG)

Station to Station (Amazon Games App) 19 Giugno: Dark Envoy (codice GOG)

FATE: Undiscovered Realms (codice GOG) 26 Giugno: Gallery of Things: Reveries (Legacy Games)

Jupiter Hell (codice GOG)

Thief: Deadly Shadows (GOG Code)

La varietà dei generi proposti testimonia una cura particolare nella selezione del catalogo mensile. Si passa dagli enigmi cooperativi di Death Squared, previsto per il 12 giugno insieme al gestionale ferroviario Station to Station, fino ad arrivare alle atmosfere cupe di Dark Envoy e al classico action RPG FATE: Undiscovered Realms, entrambi in programma per il 19 giugno. Questa diversificazione mira chiaramente a soddisfare gusti e preferenze differenti all'interno della vasta base utenti del servizio.

La strategia distributiva di Amazon Prime Gaming si articola attraverso diversi canali digitali, spaziando da GOG alla proprietaria Amazon Games App, fino ad arrivare a partner come Legacy Games. Questa frammentazione, apparentemente complessa, consente in realtà una maggiore flessibilità nella gestione dei diritti e nell'offerta di titoli provenienti da editori diversi. Gli utenti devono semplicemente seguire le indicazioni specifiche per ciascun gioco, riscattando codici o scaricando direttamente attraverso l'applicazione indicata.

Il gran finale del mese è affidato alla trilogia del 26 giugno, che include Gallery of Things: Reveries, Jupiter Hell e soprattutto Thief: Deadly Shadows. Quest'ultimo rappresenta probabilmente il pezzo forte dell'intera selezione mensile: considerato un capolavoro del genere stealth e precursore degli immersive sim contemporanei, il titolo di Ion Storm ha segnato un'epoca nel gaming per la sua capacità di unire azione furtiva, esplorazione e narrazione ambientale.

L'impatto di queste iniziative va oltre la semplice distribuzione gratuita di contenuti. Amazon sta costruendo un ecosistema integrato dove l'abbonamento Prime diventa il punto di accesso a una galassia di servizi che spaziano dalla logistica alle consegne, dallo streaming video al gaming, fino ai vantaggi esclusivi su Twitch. La convergenza tra questi mondi rappresenta una delle tendenze più significative nel panorama digitale contemporaneo, dove i confini tra intrattenimento, tecnologia e commercio elettronico si assottigliano sempre di più.