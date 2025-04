Giochi gratis: Prime Gaming regala ben 23 titoli, tra cui Mafia 3

Amazon ha annunciato ben 23 titoli gratuiti per gli abbonati a Prime Gaming. Un'offerta particolarmente ricca che spazia dai blockbuster più recenti come Mafia 3: Definitive Edition a titoli strategici come Minecraft Legends, passando per perle del passato come Blood Omen: Legacy of Kain, capostipite della celebre saga Soul Reaver. La distribuzione avverrà gradualmente nell'arco del mese, con un primo gruppo di giochi già disponibile dal 3 aprile e altri lotti previsti per il 10, 17 e 24 aprile. Qua il sito su dove riscattarlo.

Il catalogo dei titoli gratuiti di questo mese riflette una strategia di Amazon volta a soddisfare giocatori con preferenze diverse. La prima ondata, già disponibile, include Mafia 3: Definitive Edition, un'avventura criminale ambientata nella New Bordeaux degli anni '60, rielaborazione della New Orleans dell'epoca. Accanto a questo titolo troviamo Minecraft Legends, uno spin-off strategico della popolare serie sandbox di Mojang, insieme a produzioni più contenute ma ugualmente interessanti come Gravity Circuit, Paleo Pines e l'adorabile gestionale Clouds & Sheep 2.

Mafia 3: Definitive Edition (GOG)

Minecraft Legends (Xbox e PC via Microsoft Store)

Gravity Circuit (Amazon Games App)

Paleo Pines (Amazon Games App)

Clouds & Sheep 2 (Amazon Games App) 10 aprile DreadOut 2 (Amazon Games App)

Endless Space - Definitive Edition (Amazon Games App)

God's Trigger (GOG)

New York Mysteries: Power of Art Collector's Edition

Projection: First Light (Amazon Games App)

Faraway: Director's Cut (Amazon Games App) 17 aprile Gloomhaven (Epic Games Store)

The Last Spell (GOG)

Fashion Police Squad (Epic Games Store)

Genesis Noir (Amazon Games App)

Blood Omen: Legacy of Kain (GOG)

Berserk Boy (GOG)

The Last Show of Mr. Chardish (Epic Games Store)

Wild Country (GOG) 24 aprile Thief Gold (GOG)

Troublemaker (Epic Games Store)

Kraken Academy (Amazon Games App)

Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)

La varietà è il punto di forza dell'offerta di Prime Gaming, che proseguirà il 10 aprile con sei nuovi titoli. Tra questi spiccano DreadOut 2, horror in terza persona ispirato al folklore indonesiano, e Endless Space - Definitive Edition, strategico 4X ambientato nello spazio. La selezione include anche God's Trigger, New York Mysteries: Power of Art Collector's Edition, Projection: First Light e Faraway: Director's Cut, garantendo un'ampia gamma di generi ed esperienze di gioco.

Il 17 aprile segna l'arrivo di altri otto titoli, rappresentando forse il lotto più interessante del mese. Gloomhaven, adattamento digitale dell'acclamato gioco da tavolo, si affianca a The Last Spell, roguelite tattico con elementi di tower defense. Non mancano proposte più insolite come Fashion Police Squad, uno shooter in cui si combattono crimini contro la moda, e Genesis Noir, avventura artistica che esplora temi cosmologici. La nostalgia viene servita con Blood Omen: Legacy of Kain, classico action-RPG del 1996 che ha dato vita a una delle saghe più amate degli anni '90.

L'ultimo gruppo di giochi, disponibile dal 24 aprile, include Thief Gold, versione espansa del rivoluzionario stealth game del 1998, insieme a Troublemaker, Kraken Academy e l'eccentrico Priest Simulator: Vampire Show. Questo approccio scaglionato permette ai giocatori di esplorare gradualmente l'offerta, senza sentirsi sopraffatti dalla quantità di contenuti disponibili contemporaneamente.

La procedura di riscatto dei titoli gratuiti è stata studiata per essere accessibile, ma varia a seconda della piattaforma di destinazione. Gli utenti devono semplicemente accedere con il proprio account Prime Gaming e cliccare sul pulsante "Riscatta" accanto al gioco desiderato. A seconda del titolo, si otterrà un codice da inserire in store digitali come GOG, Epic Games Store o Microsoft Store, oppure il gioco verrà aggiunto direttamente alla libreria dell'Amazon Games App per PC.

Un aspetto interessante dell'offerta è la diversificazione delle piattaforme di distribuzione. Amazon non vincola tutti i giochi alla propria app, ma collabora con diversi store digitali, permettendo agli utenti di accedere ai titoli attraverso le piattaforme che già utilizzano.

È importante sottolineare che, una volta riscattati, i giochi rimangono permanentemente nella libreria dell'utente, anche dopo l'eventuale scadenza dell'abbonamento Prime. Questo aspetto distingue l'offerta di Prime Gaming da altri servizi in abbonamento e rappresenta un valore aggiunto significativo per gli abbonati Amazon Prime, che possono così costruire nel tempo una sostanziosa collezione di titoli senza costi aggiuntivi oltre quello dell'abbonamento base.