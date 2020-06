Giochi gratis PC: remake di un classico in regalo, ecco il link download

Ancora una volta siamo qui a segnalarvi la disponibilità di giochi gratis PC. In questo caso, però, non si tratta di un regalo di uno sviluppatore o di un editore, ma di un gioco pubblicato in formato completamente gratuito. Come è possibile? Si tratta di Rayman Redemption, il remake del primo capitolo della serie di Rayaman (uscito nel 1995). Vediamo tutti i dettagli, compreso il link download.

Prima di tutto, dovete sapere che si tratta di un gioco fan-made, non di una nuova produzione di Ubisoft. Non pensiate però che questo significhi bassa qualità. Rayman Redemtion è una completa reimmaginazione del primo gioco della saga e include grandi novità. Ci sono nuovi mondi, nuovi livelli, minigiochi, una grafica ridisegnata e tante altre novità, come nuovi poteri che rendono questo remake diverso dalla versione originale.

Rayman Redemption è disponibile su GameJolt: il peso totale è di circa 1 GB. Inoltre, sul sito (link download poco sotto) non solo troverete questa nuova “stella” dei giochi gratis PC, ma avrete anche accesso a immagini per stampare copertine così da creare una confezione classica per il gioco, sia in versione DVD che in versione cartonata.

Ecco a voi il link download di questo gioco gratis PC:

Ripetiamo che si tratta di progetto fan-made, quindi esiste la possibilità che Ubisoft decida di bloccare il tutto in qualsiasi momento. Il nostro consiglio è quindi di scaricare il gioco gratis PC immediatamente, così da non rischiare di perderlo.

I remake, negli ultimi anni, sono sempre più in voga e non solo con i progetti fan-made. Sony Interactive Entertainment, ad esempio, ha recentemente annunciato Demon’s Souls per PS5, remake del primo vero “souls-like” rilasciato nel 2009 su PS3. Diteci, siete fan dei remake? Giocherete Rayman Redemtion, oppure preferite qualcosa di più moderno?