Giochi Gratis causa Coronavirus: la lista completa aggiornata

In questo momento storico stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata, soprattutto qui in Italia. La diffusione del COVID-19 (Coronavirus) ha portato all’emanazione di un decreto che ci consiglia fortemente di rimanere in casa e di limitare i nostri spostamenti. Per ovviare alla noia, sono già molte le compagnie che stanno proponendo diversi servizi gratuiti, e di recente anche il settore videoludico si è aggregato con un’iniziativa che mette sul tavolo diversi giochi gratis.

L’idea è nata da Matteo Sciutteri, uno dei co-fondatori di Runeheads, che ha creato un foglio Excel nel quale andare a inserire progressivamente diverse chiavi di giochi riscattabili a titolo gratuito sia su PC che su console. Stando alle parole di Sciutteri, questa iniziativa è stata messa in atto per tutti i videogiocatori che si ritrovano chiusi in casa e che non hanno la possibilità economica di acquistare un titolo che gli possa fare compagnia in questo periodo.

Dunque, ho fatto questo speadsheet per dare un po' di chiavi gratis in giro, per le persone chiuse in casa per il… Publiée par Matteo Sciutteri sur Mercredi 11 mars 2020

Il documento Excel è in continuo aggiornamento, e man mano che passano le ore sempre nuovi videogiochi vengono inseriti con le rispettive chiavi gratuite. Al momento il tutto vanta già una varietà di esperienze notevole, si passa da: Resident Evil 0 HD, a Dirt Rally 2.0, Outlast 2, Duke Nukem Forver, Fall of Light, Party Hard, Conglomerate 451, Jotun, Football Drama, Redout Enhanced Edition e la lista continua ancora con svariati titoli.

Quella attuata da Matteo Sciutteri è sicuramente un’iniziativa lodevole e che renderà meno difficile da affrontare il momento attuale causato dal Coronavirus. Vi consigliamo di tenervi stretto questo documento e di dargli un’occhiata ogni tot, per non perdervi gli ultimi titoli che verranno messi a disposizione gratuitamente. Cosa ne pensate di questa inziativa? Avete già avuto l’occasione di riscattare qualcuno di questi giochi gratis