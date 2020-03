Ubisoft: giochi gratis causa Coronavirus, ecco l’elenco completo

In un periodo in cui il Coronavirus sta letteralmente mettendo in ginocchio tutto il mondo, rimangono sempre apprezzate le volontà da parte degli sviluppatori di inserire dei giochi gratuiti da scaricare. Ricordiamo infatti l’iniziativa aperta da Matteo Sciutteri il quale ha condiviso una lista di codici per titoli da scaricare gratuitamente. Con il passare dei giorni molte software house hanno aderito ed anche Ubisoft ha seguito l’onda regalando così alcuni dei suoi titoli dal suo enorme catalogo.

Dal 24 fino al 28 marzo sarà possibile avere una copia gratuita di Child of Light, titolo RPG a turni osannato dalla critica internazionale. Vi basterà andare sul sito Uplay e cliccare sul banner che apparirà durante quei giorni. Disponibile invece anche ora Might & Magic Chess Royale e Rabbids Coding. Il primo è un titolo strategico mentre il secondo è un gioco con protagonisti i simpaticissimi e famosi conigli della serie che aiuterà a far apprendere ai più piccoli le basi della programmazione.

Ubisoft ha fatto sapere che questo fine settimana renderà disponibile gratuitamente per un tempo limitato Assassin’s Creed Odissey, valido quindi da ieri fino al 22 marzo, mentre dal 26 fino al 29 marzo potete scaricare Tom Cancy’s Rainbow Six Blackpoint. Ma non finisce qui, su Epic Games Store potete trovare invece Watch Dogs, scaricabile gratuitamente. Una volta riscattato il titolo sarà vostro senza costi aggiuntivi. Una bella iniziativa da parte di Ubisoft che sicuramente renderà meno noioso questo periodo di quarantena. Infine a questo indirizzo potete vedere tutti i giochi che parteciperanno all’iniziativa della casa francese.

Cosa ne pensate di questa notizia? Scaricherete questi giochi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti l’azienda francese.