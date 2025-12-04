Il catalogo PlayStation Plus si prepara a un importante ricambio di fine anno che metterà alla prova i giocatori abbonati ai tier Extra e Premium. A partire dal 16 dicembre, ben nove titoli abbandoneranno definitivamente la libreria digitale del servizio in abbonamento di Sony, lasciando ai giocatori solo pochi giorni per completare eventuali sessioni in corso o provare quelle esperienze che avevano messo in lista d'attesa. Tra i giochi in uscita spiccano produzioni AAA recenti come Sonic Frontiers e Forspoken, insieme al controverso Battlefield 2042 che non ha mai del tutto convinto la community.

La lista completa delle rimozioni evidenzia una selezione piuttosto eterogenea che spazia dagli shooter multiplayer ai platform open world, passando per esperienze VR dedicate a PSVR2. Tra i titoli più significativi in partenza troviamo Forspoken, l'action-RPG di Square Enix che nonostante le aspettative elevate ha faticato a trovare il suo pubblico, e Sonic Frontiers, il primo vero esperimento open-zone del porcospino blu che ha diviso critica e fan. Anche Battlefield 2042 lascia il servizio dopo un periodo turbolento caratterizzato da un lancio disastroso e una lunga serie di patch correttive che hanno progressivamente migliorato l'esperienza, senza però recuperare completamente la fiducia della community degli sparatutto competitivi.

Particolarmente interessante la presenza nella lista di GTA III: Definitive Edition, parte della trilogia rimasterizzata che aveva scatenato polemiche per la qualità non all'altezza delle aspettative al lancio. Gli appassionati di esperienze survival e gestionali dovranno invece salutare Surviving Mars e Firefighting Simulator: The Squad, mentre i possessori di PSVR2 perderanno l'accesso ad Arcade Paradise VR e Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition, riducendo ulteriormente l'ancora limitata libreria del visore di Sony.

Per i giocatori indecisi sul da farsi, la strategia ottimale consiste nel dare priorità ai titoli con maggiore longevità o a quelli che difficilmente verranno riacquistati in futuro. Sonic Frontiers richiede circa 25-30 ore per il completamento principale, mentre Forspoken può essere terminato in una ventina di ore ignorando i contenuti secondari.

Battlefield 2042, essendo un multiplayer puro, rappresenta la scelta ideale per chi vuole semplicemente testare il netcode e le meccaniche prima che sparisca dal catalogo, considerando che difficilmente verrà acquistato separatamente vista la concorrenza agguerrita nel segmento degli sparatutto online.