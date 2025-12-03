Avatar di Ospite Java_Guru #526 0
ma infatti secondo me punta dritto a chi ha la playstation, non a noi
Avatar di Ospite Pwn Guard #696 0
Aspetto le nuove console del 2027 comunque. Questa mi sembra più un esperimento
Avatar di cignox1 48
Potrebbe anche essere un test per arrivare al 2027 preparati: non escludo che Valve tema un pó che l'usccita delle nuove console mini un pó il suo mercato e voglia farsi trovare pronta con una alternativa per chi in quel momento guarderá alle nuove console...
Quindi ora gettano i primi semi, sia per farsi una reputazione, sia per acquisire il know how..
Avatar di Ospite Bot_Scout #827 0
749€ mi sembrano tanti però eh
Avatar di Ospite SSD_Soul #430 0
Si ma se poi i giochi non girano bene come su windows che me ne faccio? L'articolo dice che è tutto maturo ora ma boh, vedremo
Avatar di Ospite DB Runner #876 0
interessante l'idea del controller nuovo
Avatar di Matteo41 2
Buongiorno Andrea, la qualità che mette sul suo canale youtube è indubbiamente indiscussa, ma mi permetto di segnalarle che su questo articolo, forse per la fretta o per i numerosi impegni, non rispecchia lo stesso impegno. Le faccio notare come la parola prezzo sia ripetuta tre volte in una frase e sulla risposta se cambierà il mondo pc, c'è un ulteriore ripetizione avendo scritto "Per me la risposta per me la conclusione è netta: no, non lo farà". Mi scuso se sono stato inopportuno.
Avatar di Ospite Node Soul #299 0
cmq a me sembra chiaro che valve stia provando a rifarsi dopo il flop di 10 anni fa. Però stavolta hanno imparato la lezione
